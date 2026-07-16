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Крај нелегалне трговине горивом: Потписан уговор о увођењу система маркирања у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 13:06

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Крај нелегалне трговине горивом: Потписан уговор о увођењу система маркирања у БиХ
Фото: Istagram / Staša Košarac

Министарство спољне трговине и економских односа БиХ данас је у Сарајеву потписало Уговор са изабраним Конзорцијумом за пружање услуге обавезног маркирања течних нафтних горива, чиме је започета реализација једног од најзначајнијих пројеката у области контроле тржишта нафтних деривата у БиХ.

Уговор су потписали министар спољне трговине и економских односа БиХ Сташа Кошарац и представник Конзорцијума Риад Јазвин. Церемонији потписивања Уговора присуствовали су и отправник послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ Џон Гинкел, те представници компанија које чине Конзорцијум.

Успостављање система маркирања предвиђено је Правилником о систему обавезног означавања (маркирања) течних нафтних горива, који је усвојио Савјет министара БиХ, а којим се први пут уводи јединствен систем хемијског означавања безоловних моторних бензина и дизел горива.

Циљ успостављања система је сузбијање сиве економије и нелегалног промета горива, спречавање злоупотреба и мијешања деривата нафте, заштита потрошача од неквалитетног горива, обезбјеђивање фер тржишне конкуренције, јачање инспекцијског надзора и унапређење наплате јавних прихода.

Кошарац је истакао да је потписивањем Уговора о пружању услуге обавезног означавања течних нафтних горива у БиХ направљен важан искорак ка успостављању модерног, поузданог и транспарентног система контроле тржишта нафтних горива у земљи.

- Увођењем система обавезног маркирања добијамо савремен механизам који ће допринијети безбједности тржишта, бољој заштити потрошача, већој наплати јавних прихода и јачању фер и законитог пословања у сектору нафтних деривата - изјавио је Кошарац.

Представник Конзорцијума Риад Јазвин поручио је да ће, на основу потписаног Уговора, у БиХ бити успостављен модеран систем надзора тржишта горива усклађен с највишим међународним стандардима.

- У складу с уговором, конзорцијум ће у року од 90 дана од дана потписивања успоставити и ставити у функцију савремени систем за обиљежавање горива заснован на високосигурносној технологији - навео је Јазвин.

Отправник послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ Џон Гинкел нагласио је да Сједињене Америчке Државе и БиХ дијеле снажно партнерство, које расте и које је утемељено на узајамном поштовању, економској сарадњи и заједничкој визији регионалне стабилности и просперитета.

- Америчке компаније желе допринијети економском развоју БиХ, а све већи ангажман америчких компанија јача везе између наших земаља. Данашње потписивање диван је примјер тог партнерства у пракси. Сједињене Државе с поносом подржавају америчке компаније попут Authentixa и његових локалних партнера, предвођених компанијом INSPEKT RGH, које доносе технологију и стручност свјетске класе на тржишта попут овог - рекао је отправник послова Амбасаде САД у БиХ Гинкел.

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Тагови :

Сташа Кошарац

гориво

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