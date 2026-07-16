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Лоше прогнозе: Њемачка хемијска индустрија остаје у кризи

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 14:01

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Лоше прогнозе: Њемачка хемијска индустрија остаје у кризи
Фото: АТВ

Њемачка хемијско-фармацеутска индустрија и даље је у кризи. У првој половини године производња је, према подацима индустријског удружења ВЦИ, била око три одсто нижа него 2025.

Промет је пао за један одсто, на 106 милијарди евра.

Истовремено, инвестиције су се смањиле трећу годину заредом, саопштило је удружење.

Полугодишњи биланс је разочаравајући, рекао је предсједник ВЦИ Маркус Штајлеман. "Свједоци смо само кратког предаха, не и преокрета тренда."

Тренутни замах, према његовим ријечима, прије свега је посљедица посебних ефеката због сукоба на Блиском истоку.

Наиме, компаније су, из страха од проблема у испорукама, попуњавале залихе, док је конкурентски притисак из Азије привремено ослабио због блокаде Ормушког мореуза.

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За цијелу годину удружење је снизило прогнозу производње и сада очекује пад од 1,5 одсто. Почетком године још се рачунало на стагнацију.

Многи погони и даље се не користе довољно, извоз је слаб, а зараде су под притиском високих трошкова и снажне међународне конкуренције.

У 2025. само је снажна фармација ограничила пад производње у бранши на 0,5 одсто.

"Посебно забрињавајући" је пад инвестиција у основна средства, 15 одсто испод улагања из 2023.

За компаније, високи трошкови енергије и производње, као и други неповољни услови у Немачкој, попут бирократије, спадају међу највеће препреке за улагања.

(б92)

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Тагови :

Њемачка

економија

хемијска индустрија

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