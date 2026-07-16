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Утврђен програм овогодишње манифестације „61. Кочићев збор“

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 14:42

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Сједница Кочићев збор
Фото: Ustupljena fotografija

Друга сједница Организационог одбора за обиљежавање манифестације „61. Кочићев збор“ на којој је усвојен програм и финансијски план овогодишње манифестације одржана је данас у сједишту Владе Републике Српске у Бањој Луци.

Свечано отварање манифестације „61. Кочићев збор“ биће уприличено у четвртак, 27. августа, у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске. Истог дана, у Београду ће полагањем вијенаца на гроб Петра Кочића и одржавањем традиционалне манифестације „Кочићево вече“ бити одата почаст великом српском књижевнику, чиме ће и у главном граду Србије свечано започети програм овогодишњег Кочићевог збора.

Овогодишњи програм доноси богат и разноврстан културно-умјетнички садржај, који обухвата књижевне вечери, изложбе, позоришне и музичке програме, радионице и друге садржаје посвећене животу, дјелу и трајном културном насљеђу великог српског књижевника Петра Кочића.

Свечана академија биће одржана у суботу, 29. августа, са почетком у 20.00 часова, на Великој сцени Народног позоришта Републике Српске. Том приликом биће уручена „Кочићева награда“, једно од најзначајнијих књижевних признања које се додјељује за изузетан допринос српској књижевности и очувању Кочићевог књижевног и духовног насљеђа, као и награда „Змијањче“, намијењена најуспјешнијим младим ствараоцима.

Централни програм манифестације биће одржан у недјељу, 30. августа, на зборишту у Стричићима. Уз богат културно-умјетнички програм, бесједу ће одржати добитник Кочићеве награде, а присутнима ће се обратити званичници Републике Српске и Републике Србије.

Истог дана, на зборишту у Стричићима, биће одржана и традиционална манифестације „Бодљавина бикова“ за награду „Јаблан“, једног од најпрепознатљивијих и најпосјећенијих догађаја Кочићевог збора, који представља аутентичан дио народне традиције Змијања и чува обичаје овог краја.

Манифестација „61. Кочићев збор“, која ће трајати од 27. до 30. августа, биће одржана на више локација – у Бањој Луци, Београду, Стричићима, Гомионици и Јелићки.

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Тагови :

61. Кочићев збор

традиција

Збор на Мањачи

Влада Републике Српске

Република Српска

Мањача

традиционална манифестација

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