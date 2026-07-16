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Додик: Вучић показао да Србија не одустаје од дијалога

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 12:37

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7
Милорад Додик
Фото: ATV

Држање предсједника Александра Вучића у Кијеву било је достојанствено, одговорно и у складу с осјећањима већине српског народа. За српски народ је трагедија то што је дошло до сукоба два братска православна народа - Руса и Украјинаца, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Српски народ, из сопственог искуства, добро зна како настају ратови, ко ствара услове за сукобе и какве посљедице остављају политике дијелова Запада. Зато разумијемо колико је мир драгоцјен", навео је Додик на Иксу и додао:

"Одласцима и у Москву и у Кијев, предсједник Вучић показује да Србија не одустаје од дијалога, мира и поштовања према оба народа. Посебно поздрављам његову одлуку да јуче не потпише декларацију. То је био чин истине, досљедности и политичке храбрости".

Свој однос према Руској Федерацији и отпор бесмисленој антируској хистерији Александар Вучић није показао тамо гдје је лако, како каже Додик, већ тамо гдје је било најтеже - у Кијеву. То је политика која заслужује поштовање и подршку.

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Република Српска

Србија

Кијев

Коментари (7)

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