Додик: Вучић показао да Србија не одустаје од дијалога

Аутор:АТВ редакција
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Држање предсједника Александра Вучића у Кијеву било је достојанствено, одговорно и у складу с осјећањима већине српског народа. За српски народ је трагедија то што је дошло до сукоба два братска православна народа - Руса и Украјинаца, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Српски народ, из сопственог искуства, добро зна како настају ратови, ко ствара услове за сукобе и какве посљедице остављају политике дијелова Запада. Зато разумијемо колико је мир драгоцјен", навео је Додик на Иксу и додао:
Држање предсједника Александра Вучића @avucic у Кијеву било је достојанствено, одговорно и у складу с осјећањима већине српског народа. За српски народ је трагедија то што је дошло до сукоба два братска православна народа - Руса и Украјинаца.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 16, 2026
Српски народ, из сопственог…
"Одласцима и у Москву и у Кијев, предсједник Вучић показује да Србија не одустаје од дијалога, мира и поштовања према оба народа. Посебно поздрављам његову одлуку да јуче не потпише декларацију. То је био чин истине, досљедности и политичке храбрости".
Свој однос према Руској Федерацији и отпор бесмисленој антируској хистерији Александар Вучић није показао тамо гдје је лако, како каже Додик, већ тамо гдје је било најтеже - у Кијеву. То је политика која заслужује поштовање и подршку.
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