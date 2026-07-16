Нови просторни план Српске: У фокусу развој и заштита имовине Републике

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске усвојила је данас информацију о изради просторног плана Републике Српске за наредних 20 година којим ће се дефинисати основни циљеви и принципи развоја Српске у поменутом периоду, изјавио је Срни министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бојан Випотник.
"Израда новог просторног плана Републике Српске јесте и значајна политичка одлука, која доказује нашу спремност да плански и равномјерно развијамо нашу Републику, али и да заштитимо њену имовину од напада који не престају", поручио је Випотник.
Он је навео да просторни план Републике Српске представља "технички устав", односно највиши стратешки документ просторног уређења Републике Српске.
Влада Републике Српске обавезала је Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Министарство финансија да обезбиједе финансијска средства за израду просторног плана Српске у износу од два милиона КМ, преноси Срна
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