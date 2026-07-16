Тришић Бабић: Тривићева и Станивуковић помогли Шмиту да гради привид легитимитета у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Јелена Тривић би, прије него што другима дијели лекције о принципијелности, требало да покаже бар минимум поштовања према истини, рекла је в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић
"Као неко ко је највећи дио свог професионалног живота провео радећи у институцијама Републике Српске, научила сам да је истина најјачи савезник Републике Српске. У најтежим временима кроз која је наш народ пролазио управо је истина била оно што је давало снагу нашој борби и што је Републику Српску довело до побједе и очувања њеног уставног положаја", наводи Тришић Бабић на Иксу, те додаје:
"Истине ради, дужна сам да подсјетим јавност на чињенице. За мене Кристијан Шмит никада није био легални високи представник, као што није био ни за институције Републике Српске. Легалан је био само за поједине политичаре у Републици Српској. Нажалост, међу њима су били градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић и тадашња народна посланица Јелена Тривић, који су га примали, састајали се с њим и у јавност пласирали насмијане фотографије тих сусрета. Те слике нису помогле Републици Српској. Помогле су искључиво Кристијану Шмиту у његовим покушајима да себи обезбиједи привид легитимитета и нанесе политичку штету Републици Српској".
Како даље наводи, њена изјава је потпуно јасна и доступна свима. Рекла је да Кристијан Шмит није легални високи представник и да ће за институције Републике Српске легалан бити искључиво онај високи представник чији избор потврди Савјет безбједности Уједињених нација, на редовној или ванредној сједници посвећеној Босни и Херцеговини. То није никаква нова политика, нити промјена става, већ досљедан став институција Републике Српске од првог дана.
Зато остаје питање, како је нагласила Тришић Бабић, да ли је Јелена Тривић, вођена политиканством или мржњом као горивом њене политике, изгубила моћ слуха или вида. Јер моја изјава постоји, доступна је на интернету и свако може да је види и чује.
"Било би добро за Републику Српску када би опозиција показала макар минимум одговорности и скрупула када су у питању теме у вези с којима би јединство требало да буде природно и подразумјевајуће. Надам се да ће Јелена Тривић из своје грешке нешто научити, јер Републици Српској нису потребне измишљене афере и изјаве, већ одговорна политика када је ријеч о заштити њених уставних и националних интереса", рекла је Тришић Бабић, те закључила:
"Умјесто што покушава да анализира изјаве које очигледно није ни прочитала ни одслушала до краја, било би корисније за њу лично да се посвети анализи споразума бањалучке "тројке" - СДС-а, ПСС-а и Народног фронта. За њу и њен политички цензус много је важније питање да ли у том споразуму пише ко полаже право на премијерске амбиције - Драшко Станивуковић или она. Када је ријеч о мјесту поред Кристијана Шмита, очигледно је било довољно столица за обоје. Када је ријеч о цензусу и политичкој подршци грађана, бојим се да то више није тако извјесно".
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