Мала Цана иза сандука плаче, ћерке се одвојиле: Кренула тужна поворка

Аутор:АТВ редакција
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Истакнути умјетник и пјевач Андрија Бајић, који је преминуо у 89. години, биће сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу.
Након што је породици, ћеркама и супрузи Малој Цани велики број блиских људи, али и припадника естраде изјавио саучешће у капели, кренула је тужна поворка.
Одмах из сандука, ишла је утучена Мала Цана, која је све вријеме плакала и набрајала.
Испред су ишли унуци и Андријине ћерке ишле су у колони иза Мале Цане, а све време код капеле стајао је и припадник обезбјеђења.
Цана је све вријеме понављала "срећо моја".
Девет дана након смрти, породица, пријатељи, колеге и поштоваоци испратиће познатог пјевача на вјечни починак.
Ера Ојданић велики пријатељ Андрије Бајића на сахрани је испричао како је Бајићева супруга хтјела два жита да се служе на парастосу.
- Цана се договарала са попом на сахрани да буду два жита. Да ли је то у реду? Ја јој кажем: Цано, завршили смо разговор и спустим јој слушалицу. Који је то свештеник да то каже - испричао је Ојданић.
(телеграф)
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