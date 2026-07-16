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Мала Цана иза сандука плаче, ћерке се одвојиле: Кренула тужна поворка

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 12:51

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Мала Цана иза сандука плаче, ћерке се одвојиле: Кренула тужна поворка
Фото: Youtube/Republika hronika

Истакнути умјетник и пјевач Андрија Бајић, који је преминуо у 89. години, биће сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу.

Након што је породици, ћеркама и супрузи Малој Цани велики број блиских људи, али и припадника естраде изјавио саучешће у капели, кренула је тужна поворка.

Одмах из сандука, ишла је утучена Мала Цана, која је све вријеме плакала и набрајала.

Испред су ишли унуци и Андријине ћерке ишле су у колони иза Мале Цане, а све време код капеле стајао је и припадник обезбјеђења.

Цана је све вријеме понављала "срећо моја".

Девет дана након смрти, породица, пријатељи, колеге и поштоваоци испратиће познатог пјевача на вјечни починак.

Цана хтјела два жита на парастосу

Ера Ојданић велики пријатељ Андрије Бајића на сахрани је испричао како је Бајићева супруга хтјела два жита да се служе на парастосу.

- Цана се договарала са попом на сахрани да буду два жита. Да ли је то у реду? Ја јој кажем: Цано, завршили смо разговор и спустим јој слушалицу. Који је то свештеник да то каже - испричао је Ојданић.

(телеграф)

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Тагови :

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Умро Андрија Бајић

Андрија Бајић

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