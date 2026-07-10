Познато гдје ће бити сахрањен Андрија Бајић

Аутор:АТВ редакција
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Данас је у Мтс дворани одржана комеморација Андрији Бајићу који је иза себе оставио супругу и три кћерке. На комеморацији се појавио велики број пријатеља и колега са естраде, а супруга Светлана Томић познатија као Мала Цана на крају је дала изјаву за медије.
Мала Цана је између осталог рекла да ће њен покојни супруг бити сахрањен у Алеји заслужних грађана.
– Лично сам се захвалила предсједнику и свима који су ми помогли, директору СОКОЈ, да не заборавим. Свима који су ургирали да се сахрани у Алеји, хвала им. Борила сам се јако, и кад су ми понестале снаге и кад сам видјела да губим, хтјела сам да га испратим достојанствено. Дошла сам у пратњи обезбјеђења, нисам их ја ангажовала, то су ми обезбиједили, они су дивни и културни, дали су ми снаге да ништа не кажем. То што ми је засметало на фотографијама, све је то у реду. Ја нисам питана ни за шта, али постоје наше слике, ми смо 15 година живјели заједно, нисмо се одвајали. Нисам рекла да буду само наше слике, имали смо и ми причу и шалу, могла сам и ја да прослиједим видео, па да пусте. Желим да се смирим и да све ово прође и да свог супруга достојанствено испратим, не занима ме нико. Ја само хоћу да одем по стоје ствари и да више никада не уђем у ту кућу – изјавила је Светлана.
Пјевач Ера Ојданић одржао је потресан говор на комеморацији и многима натјерао сузе на очи.
– Драга фамилијо и пријатељи, драге колеге, све што бих имао да кажем сувишно би било. Велики умјетник, велико срце, домаћин, велики отац, највећи деда. Многе концерте, путовања, лијепих тренутака само провели заједно... Само да вам кажем један тренутак шта се догодило у Аустралији, на турнеји. Када смо требали да идемо кући, сви пасоши и све је било у несесеру код њега. Кренули смо за Југославију, имали смо лет око осам сати увече. Андрија је ушао у продавницу од 300 квадрата. Хтио је да купи неке касете које није имао код куће, купио је, и онај његов несесер спусти. Ја као ђаво од човјека, привучем се и украдем и сакријем се и гледам реакцију. Кад се окренуо и видио да нема несесера, подигао је главу и рекао да се радња закључа. Кад сам видио да он почиње да брише зној ја сам изашао. Он је хтио да ме убије. То, кад будем умирао, сјетићу се тог тренутка. У то име, у своје лично име и име свих вас, нека му је вјечна слава – рекао је Ера Ојданић, преноси Блиц.
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