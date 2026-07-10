Готово 100.000 људи евакуисано у Пекингу

Аутор:АТВ редакција
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Готово 100.000 људи евакуисано је из подручја склоних поплавама у кинеској пријестоници Пекингу усред обилних киша које је донио тајфун "Бави", саопштила је градска влада.
"Укупно 36.279 домаћинстава и 95.657 људи евакуисано је широм града због обилних киша", наводи се у саопштењу.
Град је у просјеку забиљежио 12 милиметара кише. Округ Пингу забиљежио је 164 милиметра, док је највећи интензитет падавина на сат регистрован у округу Мијун, са 64,6 милиметара на час.
Дописник РИА Новости извјестио је да није било већих поплава у центру Пекинга.
Велике локве су се формирале на неким путевима након што дренажни системи нису успјели брзо да апсорбују велике количине кишнице.
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Села и мали градови на ободу Пекинга сматрају се најрањивијима током љетње кишне сезоне, јер планински терен чини клизишта и поплаве чешћим.
Кинеско Министарство за ванредне ситуације активирало је данас механизам за реаговање на ванредне ситуације нивоа 4 за геолошке катастрофе у Пекингу и околној провинцији Хебеј као одговор на тајфун "Бави". Очекује се да ће дијелови Пекинга и Хебеја имати 300-350 милиметара кише до понедјељка, 13. јула, преноси Срна.
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