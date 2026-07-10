Хорор снимци након поплава у Кини: Змије пливају по улицама

Аутор:АТВ редакција
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Око 900 змија, међу којима и отровне врсте, појавиле су се у кинеском граду након што су обилне кише и поплаве погодиле Хенгџоу на југу Кине, јавили су данас кинески државни медији.
У поплавама које је изазвао тајфун Мајсак до сада је погинуло 39 особа, а међу жртвама је и жена коју је, према сумњама, ујела кобра која је побјегла са једне од поплављених фарми гмизаваца у том подручју, пише ЦНН.
Неколико других особа такође је пријавило уједе змија.
#WATCH : 🇨🇳 In Hengzhou, over 900 snakes, including highly venomous ones, escaped from a local farm while it was flooded.— The Observer Lens (@TheObserverLens) July 10, 2026
Several local residents already reported bites and required urgent medical attention. pic.twitter.com/O1Vfmna855
Становници су на друштвеним мрежама објавили ноћне снимке змија које пливају улицама поплављеног града, са главама изнад воде.
Локалне власти су након почетног умањивања ризика почеле да издају упозорења становницима, ангажују тимове за хватање змија, повећавају залихе противотрова и припремају болнице за могуће нове случајеве уједа.
Осим змија, поплаве су довеле и до бјекства других животиња.
Из једног зоолошког врта у региону побјегли су, између осталог, зебре, грбави во, минијатурни коњи, магарци, нојеви, емуи и ракуни.
Приватни зоолошки врт у Гуигангу упозорио је грађане да поједине одбјегле животиње могу да буду агресивне када су уплашене.
Власник врта Јин Фејфеј рекао је да је особље током поплава покушало да заштити кавезе предатора, али да су се три лава удавила.
Према локалним медијима, поплава је однијела и више од 16.000 свиња, а спасилачке екипе користиле су тешку механизацију за њихово извлачење из воде.
Хенгџоу, који се налази у региону Гуангси, познат је као кинеска "престоница јасмина", али је посљедњих деценија постао и једно од средишта узгоја змија.
У региону Гуангси забележено је више од 100 врста змија, а према ранијим подацима, до 2020. године тамо је било готово 20 милиона узгајаних змија на више од 14.000 фарми.
🚨 Breaking News— Rosie Bella (@chronicalguy) July 10, 2026
Severe flooding in Hengzhou, Guangxi, China destroyed a snake breeding farm, releasing 800–900 snakes, including venomous cobras, into nearby villages.
Rescue teams are racing to capture the escaped snakes as authorities urge residents to stay away from… pic.twitter.com/2uoEd1uAHR
Данас се змије углавном узгајају за потребе фармацеутске и биомедицинске индустрије.
Тимови за хватање змија у Хенгџоуу навели су да су за два дана ухватили између 2.000 и 3.000 змија, углавном неотровних змија.
Власти упозоравају становнике да избегавају ноћне активности на отвореном, високу траву и подручја у близини воде, где се змије углавном скривају након поплава.
(Б92)
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