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Беба стара 10 мјесеци умрла током храњења

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 13:20

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beba
Фото: Pixabay

Трагичан епилог добио је случај десетомесечне бебе која се угушила храном и која је хитно авионом пребачена са Родоса у Атину ради специјализованог лијечења.

Према доступним информацијама, беба је преминула у 4,30 часова ујутру, упркос надљудским напорима које је медицинско особље уложило како би јој спасло живот, пренијели су грчки медији.

Инцидент се догодио у четвртак увече, када је дијете хитно превезено у Општу болницу на Родосу након што се угушило током храњења. Љекари су успјели да уклоне страно тијело из његових дисајних путева и да га реанимирају, али је дуготрајан недостатак кисеоника озбиљно погоршао његово здравствено стање.

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Због критичног стања одлучено је да беба буде хитно пребачена у болницу у Атини. Упркос напорима љекара који су настављени током целог транспорта, као и након пријема у болницу, беба је неколико сати касније подлегла повредама, преноси Телегаф.рс.

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Тагови :

умрла беба

Грчка

реанимација

беба

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