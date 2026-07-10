Мастиловић: Циљ изградња медицинског кампуса

Аутор:АТВ редакција
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Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић истакао је данас да је Медицински факултет Универзитета у Бањалуци изузетна високообразовна установа.
Циљ је за наредни период је изградња медицинског кампуса, за шта треба више од 200 милиона КМ.
"То је установа за понос читаве Републике Српске, не само када је ријеч о образовању, него и научно-истраживачком раду", изјавио је Мастиловић новинарима након посјете Медицинском факултету у Бањалуци.
Мастиловић је истакао да је данас разговарано о моделима финансирања изградње медицинског кампуса.
"То је скуп пројекат, али омогућиће повећање квалитета образовања и научно-истраживачког рада, а то је на значај цијеле Републике Српске", истакао је Мастиловић.
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Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин рекао је да је Медицински факултет највећа чланица тог универзитета, која у односу на остале предњачи у бројним процесима и може да им буде примјер.
Гајанин је истакао значај студија на енглеском језику, те изласка квалитетног кадра на тржиште.
Декан Медицинског факултета Ранко Шкрбић упознао је министра са правцима развоја те високошколске установе.
"Показали смо чиме се поносимо, како се одвија настава, научна истраживања, међународна сарадња. Све оно што је у интересу и шире заједнице, цијеле Републике Српске", рекао је Шкрбић.
Шкрбић је истакао да је посебно значајно међународно ширење Медицинског факултета, те да ове године први пут примају стране студенте на студијски програм сестринства, преноси Срна.
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