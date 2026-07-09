Нови споразум Српске и компаније "Гаспром" у припреми

Аутор:Маријана Ивељић
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Руски гас у Српској јефтинији од воде. Омогућава то гасни споразум са руским енергетским гигантом Гаспромом. У завршној фази је нови уговор о наставку испоруке природног гаса за Републику Српску и то једногодишњи.
Повлашћена цијена за Републику Српску остаје заснована на такозваној нафтној формули.
Нафтна формула значи најјефтинију цијену и ту цијену једино има Република Српска и Бјелорусија. Најбоља цијена гаса у овом тренутку која се може добити добија се путем нафтне формуле и има је Република Српска. Овдје у Источном Сарајеву Сарајево Гас фактурише кубик гаса 01,05KМ, а водовод фактурише кубик воде за 1,50KМ. Значи имате гас из Русије јефтинији него што је вода и то довољно говори колико имамо захваљући тим односима са Русијом односима два предсједника повољан и добар аранжман", рекао је Недељко Елек, директор Сарајево Гас.
Акценат је на томе што Српска сада припрема уговор на годишњем нивоу. Тако не би требало да буде калкулације и промјене цијена у зависности од оне на глобалном нивоу.
"То свакако значи стабилно и дугорочно снабдијевање природним гасом. Ми смо и до сада имали годишњи уговор са Гаспромом, сад тако у задње вријеме имамо уговор на три мјесеца на кварталној основи се продужава, наравно било би повољно да имамо један дугорочнији уговор о снабдијевању природним гасом јер би то могло да направи повољније услове", рекао је Никица Врањеш, директор компаније "Гас-Рес".
Повољнији гас треба да подстакне ширење гасне мреже.
Већи дио источног дијела Српске већ је гасификован, а наредна фаза слиједу на западу Српске.
"Република Српска је енергетски стабилна у погледу гаса и ради се на развоју гасне мреже и ту се ради веома активно. У овом тренутку, ради се планска документација за извођење великог гасовода од 500 километара од Шепка до Новог града. У првој фази је то је Шепак-Бањалука, он би требао бити изграђен 18 мјесеци од дана увођења у посао извођача а цијели пројекат 48 мјесеци од тренутка увођења у посао", рекао је ЗОРАН САВИЋ, помоћник министра енергетике и рударства у ресору за енергенте.
Република Српска је лидер у смислу протока и испоруке гаса на домаћем тржишту, јасан је премијер Српске.
"Мислим да показујемо колико је битна отвореност Републике Српске и према Руској федерацији и генерално према земљама гдје имамо пријатеље ево сада и према САД-у. То прави и огромне бенефите", рекао је Саво Минић, премијер Републике Српске.
Kолико за грађане, повољније цијене гаса утичу и на развој привреде. Шира мрежа значи и могућност да већи број људи користи овај енергент по најповољнијим цијенама, а циљ је мотивисати привреду и грађане да што мање користе електро мрежу.
"Гасификација је један енергент који покреће инвестиције како домаће, тако стране зато што је стабилан, зато што је повољан зато што је еколошки прихватљив на дугорочном нивоу и на тај начин ми очекујемо да ће привреда у масовној мјери уколико то препозна уколико буду сви ови параметри које сам рекао овакви да ће у масовној мјери самостално прелазити на овакав вид енергента", рекао је Миле Петровић, Привредна комора Република Српске.
Бенефити су велики. Прије свега за Бањалуку, која има проблем са загађеношћу ваздуха. Грађани највећег града у Српској добиће могућност коришћења јефтинијег и еколошки прихватљивијег енергента. Такође, могло би да се ријеши и питање "Топлане" у Бањалуци, када буде гасификована.
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