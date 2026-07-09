Љетовање у Хрватској? Нека вам цијена овог пешкира покаже исплативост

Аутор:АТВ редакција
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На ТикТоку је осванула објава у којој се приказује пешкир за плажу који кошта 106 евра.
Објава је подијелила јавност, па тако неки мисле да је ријеч о цијени у кунама која је грешком исписана у еврима, док други нису бирали ријечи како би описали државу и туризам.
"Надам се да ми је 100 евра ушивено у пешкир", "Мрзим ову државу", "Туризам у Хрватској је готов", "Ма, то је цијена у кунама", "Толико је инфлација поскочила да људи у коментарима мисле да је цијена у кунама. Нема нам спаса!", "Нико никога не сили купити производ. :) Цијене су огромне у било којем туристичком мјесту, иста ствар свагдје, свако жели у сезони зарадити за цијели живот… Не купиш и чекаш пропаст трговине. :)", "Ово је срамота наше земље, жалосно", само су неки од коментара на објаву.
@annaaxna Beach towel 106€ 😅 #croatia #dubrovnik #dubrovnikcroatia #konzum #croatia🇭🇷 #summer #fyp #f ♬ LOOK AT THIS - Astro Boyke
Снимак из трговине у Дубровнику који је подигао прашину на ТикТоку можете погледати у наставку:
Да не би било дилеме, чини се да цијена није грешком исписана у еврима јер се артикл могао наћи и у webshopu исте трговине, у којем је цијена била 99 евра.
(Фолдер)
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