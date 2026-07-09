ФИФА донијела нову промјену пред четвртфинале Мундијала

Коментари:0
Утакмица Светског првенства између Француске и Марока обиљежиће значајан технолошки развој који укључује видео помоћне судије (ВАР).
ФИФА уводи нови протокол како би се осигурало да ВАР систем буде у потпуности оперативан током цијеле утакмице, укључујући и евентуалне продужетке, како би се избјегле потенцијалне контроверзе.
Према новој процедури, помоћни видео-судија (АВАР) и његов замјеник (резервни АВАР) биће стационирани директно на стадиону у Бостону, гдје се игра утакмица. Улога АВАР-а додељена је Уругвајцу Леодану Гонзалезу, док ће замјеник бити Татјана Гузман из Никарагве.
Циљ ове мјере је да се гарантује несметано функционисање ВАР технологије чак и у случају техничких проблема или губитка везе са главном собом за видео операције (ВОР), која се налази у Међународном радиодифузном центру (ИБЦ) у Даласу.
У случају било каквог прекида комуникације, АВАР и његов замјеник на стадиону би одмах преузели одговорност за све провере у складу са званичним ВАР протоколом. Иста процедура би се примијенила ако би судија Факундо Тељо морао да прегледа снимак на монитору поред терена.
ФИФА правила јасно наводе да утакмица не може бити прекинута због квара ВАР технологије, а са овом новом поставком такав сценарио је готово искључен.
(б92)
Фудбал
1 ч0
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Фудбал
7 ч0
Фудбал
8 ч0
Фудбал
8 ч0
Најновије
21
31
21
26
21
12
21
07
21
06
Тренутно на програму