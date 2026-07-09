Logo
Large banner

ФИФА донијела нову промјену пред четвртфинале Мундијала

09.07.2026 20:32

Коментари:

0
ФИФА донијела нову промјену пред четвртфинале Мундијала
Фото: Tanjug/AP/Maddy Grassy

Утакмица Светског првенства између Француске и Марока обиљежиће значајан технолошки развој који укључује видео помоћне судије (ВАР).

ФИФА уводи нови протокол како би се осигурало да ВАР систем буде у потпуности оперативан током цијеле утакмице, укључујући и евентуалне продужетке, како би се избјегле потенцијалне контроверзе.

Према новој процедури, помоћни видео-судија (АВАР) и његов замјеник (резервни АВАР) биће стационирани директно на стадиону у Бостону, гдје се игра утакмица. Улога АВАР-а додељена је Уругвајцу Леодану Гонзалезу, док ће замјеник бити Татјана Гузман из Никарагве.

Циљ ове мјере је да се гарантује несметано функционисање ВАР технологије чак и у случају техничких проблема или губитка везе са главном собом за видео операције (ВОР), која се налази у Међународном радиодифузном центру (ИБЦ) у Даласу.

У случају било каквог прекида комуникације, АВАР и његов замјеник на стадиону би одмах преузели одговорност за све провере у складу са званичним ВАР протоколом. Иста процедура би се примијенила ако би судија Факундо Тељо морао да прегледа снимак на монитору поред терена.

ФИФА правила јасно наводе да утакмица не може бити прекинута због квара ВАР технологије, а са овом новом поставком такав сценарио је готово искључен.

(б92)

Подијели:

Таг :

Свјетско првенство 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аргентински Лионел Меси (10) реагује на крају утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Аргентине и Египта у Атланти, у уторак, 7. јула 2026. године.

Фудбал

Изненађење: Португалац суди Лионелу Месију у четвртфиналу Свјетског првенства

1 ч

0
Радници

Друштво

Стиже нови топлотни талас: Највише угрожени радници на отвореном

1 ч

0
Нијемци објавили да је Чешку погодио снажан земљотрес. Чеси: То је грешка

Свијет

Нијемци објавили да је Чешку погодио снажан земљотрес. Чеси: То је грешка

1 ч

0
Љетовање у Хрватској? Нека вам цијена овог пешкира покаже исплативост

Регион

Љетовање у Хрватској? Нека вам цијена овог пешкира покаже исплативост

1 ч

0

Више из рубрике

Аргентински Лионел Меси (10) реагује на крају утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Аргентине и Египта у Атланти, у уторак, 7. јула 2026. године.

Фудбал

Изненађење: Португалац суди Лионелу Месију у четвртфиналу Свјетског првенства

1 ч

0
Норвешка слави након утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, недјеља, 5. јул 2026.

Фудбал

Хаос у табору Норвешке пред историјски меч

7 ч

0
Аргентинац Лаутаро Мартинез, центар, и његови саиграчи славе на завршници 16. фудбалске утакмице Свјетског првенства између Аргентине и Египта у Атланти, уторак, 7. јула 2026.

Фудбал

Пјесма којом су Аргентинци прославили побједу над Египтом - омаж легендарном Марадони

8 ч

0
Норвешки Ерлинг Халанд (9) реагује након што је постигао први гол за свој тим током утакмице осмине финала Свjетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недjељу, 5. јула 2026.

Фудбал

Појавила се још једна Халандова "изгубљена сестра": Огласила се голгетер

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

21

31

Епископ Сергије: БиХ као земља апсурда

21

26

Цвијановић: У јединству народа и наших институција лежи највећа снага Републике Српске

21

12

У Кутима медвјед чешћи гост од људи

21

07

Лавров објаснио зашто је Русија изгубила вјеру да Запад жели да ријеши сукоб

21

06

Овај хороскопски знак би коначно могао да ријеши давно заборављени спор око имовине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner