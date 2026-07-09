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Хаос у табору Норвешке пред историјски меч

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 14:30

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Норвешка слави након утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, недјеља, 5. јул 2026.
Фото: Tanjug/AP/Frank Franklin II

Уочи четвртфинала Свјетског првенства против Енглеске, у табору Норвешке владају проблеми који ремете припреме те репрезентације за историјски меч.

Екипа је послије само једне ноћи напустила хотел у Мајамију у којем је била смјештена због незадовољства условима, а додатни проблем представља и стомачни вирус који је погодио дио екипе.

Норвешки репрезентативци, предвођени Ерлингом Халандом, првобитно су били смјештени у хотелу у Форт Лодердејлу, али су због више замерки одлучили да промијене базу.

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Како преносе британски и норвешки медији, играчима и стручном штабу сметали су бука са оближњег градилишта и прометног пута, недостатак заједничке просторије за састанке, удаљеност од плаже, као и примједбе на хигијену.

Капитен Мартин Едегор рекао је да су у репрезентацији жељели да обезбиједе најбоље могуће услове за припрему једне од најважнијих утакмица у новијој историји норвешког фудбала.

"Било је неколико ствари које су могле да буду боље, па смо реаговали. Циљ нам је да оптимизујемо услове и што спремнији дочекамо четвртфинале", рекао је Едегор.

Селектор Столе Солбакен истакао је да је било превише ситних проблема који су утицали на свакодневни рад екипе.

"Желимо да будемо заједно као тим и да имамо адекватан простор за састанке. ФИФА је показала разумијевање и помогла нам да пронађемо боље рјешење", рекао је Солбакен.

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Норвешка репрезентација се потом преселила у хотел "Фор Сизонс" на плажи, а трошкове пресељења и новог смјештаја привремено је покрио Фудбалски савез Норвешке, уз очекивање да ће ФИФА накнадно рефундирати издатке.

Поред проблема са смјештајем, Норвежани се суочавају и са здравственим потешкоћама. Голман Орјан Ниланд потврдио је да се у тиму појавила стомачна вироза, због које ових дана љекарски тим има пуне руке посла.

"Тачно је да имамо проблема. Немам појма шта ће бити. Надамо се да ће сви бити спремни за утакмицу против Енглеске", рекао је Ниланд, преноси "Б92".

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Проблеми са болешћу пратили су Норвешку и раније током турнира. Нападач Јерген Странд Ларсен пропустио је прву утакмицу због температуре, док Маркус Холмгрен Педерсен није играо против Бразила због вирозе.

Солбакен је навео да је у екипи било и кашља, али да се нада да ће сви играчи бити спремни за четвртфинални дуел.

Норвешка је пласман међу осам најбољих обезбиједила побједом над Бразилом резултатом 2:1, а током турнира тим је путовао између више америчких градова, што су норвешки медији такође навели као један од фактора који је додатно исцрпио репрезентацију.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Норвешка

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