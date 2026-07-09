Пјесма којом су Аргентинци прославили побједу над Египтом - омаж легендарном Марадони

Аутор:АТВ редакција
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Тренутно популарна пјесма "La Cuarta Estrella" коју су фудбалери Аргентине пјевали у свлачионици послије побједе над Египтом, није само пјесма о походу на четврту звездицу, већ и омаж Дијегу Марадони.
У стиховима се подсјећа на Мундијал 1994. у САД, када је Марадона избачен са турнира након пада на допинг тесту. Многи Аргентинци и данас вјерују да је према њему учињена велика неправда и да му је ускраћен опроштај од репрезентације какав је заслужио, преноси Моцарт спорт.
Због тога навијачи у пјесми виде Мундијал 2026, који се поново игра у САД, као прилику да "Ла Скалонета" (надимак за садашњу репрезентацију Аргентине под вођством селектора Лионела Скалонија) - 32 године касније исправи ту неправду.
Вјерују да Лионел Меси може да доврши оно што је Марадона морао да остави недовршено - да донесе Аргентини титулу првака свијета на америчком тлу и симболично врати оно што је, по њиховом мишљењу, њему било одузето.
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