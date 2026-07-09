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Пјесма којом су Аргентинци прославили побједу над Египтом - омаж легендарном Марадони

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АТВ редакција
09.07.2026 13:33

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Аргентинац Лаутаро Мартинез, центар, и његови саиграчи славе на завршници 16. фудбалске утакмице Свјетског првенства између Аргентине и Египта у Атланти, уторак, 7. јула 2026.
Фото: AP Photo/Colin Hubbard / Tanjug

Тренутно популарна пјесма "La Cuarta Estrella" коју су фудбалери Аргентине пјевали у свлачионици послије побједе над Египтом, није само пјесма о походу на четврту звездицу, већ и омаж Дијегу Марадони.

У стиховима се подсјећа на Мундијал 1994. у САД, када је Марадона избачен са турнира након пада на допинг тесту. Многи Аргентинци и данас вјерују да је према њему учињена велика неправда и да му је ускраћен опроштај од репрезентације какав је заслужио, преноси Моцарт спорт.

Због тога навијачи у пјесми виде Мундијал 2026, који се поново игра у САД, као прилику да "Ла Скалонета" (надимак за садашњу репрезентацију Аргентине под вођством селектора Лионела Скалонија) - 32 године касније исправи ту неправду.

Вјерују да Лионел Меси може да доврши оно што је Марадона морао да остави недовршено - да донесе Аргентини титулу првака свијета на америчком тлу и симболично врати оно што је, по њиховом мишљењу, њему било одузето.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Аргентина

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

пјесма

Диего Марадона

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