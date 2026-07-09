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Сутра сунчано и топло, жива иде до 34 степена

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 14:34

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Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује претежно сунчано и топло вријеме, са максималном температуром ваздуха која ће локално расти и до 34 Целзијусова степена.

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, средином дана доћи ће до постепеног наоблачења на западу земље. Ова пролазна облачност ће се током поподнева ширити ка сјеверним и источним крајевима, али ће се задржати стабилно вријеме, потпуно без падавина.

У вечерњим часовима у већини предјела очекује се ведро и пријатно вријеме, осим на сјевероистоку, гдје се очекује краткотрајно и дјелимично наоблачење. Дуваће слаб до умјерен вјетар, промјенљивог или сјеверног смјера.

Температурне вриједности за сутра

Јутро ће бити свјеже, док нас током дана очекује прави љетни талас:

Минимална температура ваздуха: од 12 до 17 степени, на југу Херцеговине топлије до 21 степен, док ће у вишим предјелима пасти до 9 степени.

Максимална температура ваздуха: од 28 до 34 Целзијусова степена, у планинским крајевима и вишим предјелима до угодних 25 степени.

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