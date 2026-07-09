Шири страх и паника: Европљани гледају у новчаник, спремни на радикалне резове

Аутор:АТВ редакција
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Чак 79 одсто Нијемаца забринуто је за своју финансијску будућност, троше уштеђевину да би преживјели месец, а многи се прибојавају да у наредним мјесецима неће моћи да измире рачуне.
Дуготрајан низ економских криза и таласи инфлације ставили су грађане Њемачке под велики финансијски притисак, због чега више од половине становништва планира озбиљне мјере штедње и значајно смањење личне потрошње. Велико међународно истраживање, чије резултате преноси Немачка новинска агенција (дпа), показује да први знаци стабилизације привреде нису успели да ублаже финансијску неизвесност и забринутост коју грађани свакодневно осјећају.
У оквиру овог опсежног истраживања анкетирано је 5.000 људи у неколико европских земаља, од чега је 1.000 испитаника било из Њемачке. Резултати показују да су Нијемци веома песимистични - чак 79 одсто њих изразило је велику забринутост за своју финансијску будућност. То је више од просека од 78 одсто забележеног у Њемачкој, Ирској, Италији, Пољској и Великој Британији. У немачком узорку, 28 одсто испитаника очекује да ће се њихова финансијска ситуација додатно погоршати у наредних 12 мјесеци.
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Поред тога, 38 одсто грађана Њемачке сматра да ће им на крају мјесеца остајати знатно мање новца него раније, док 18 одсто страхује да неће моћи на време да измири све рачуне. Посебно забрињава податак да седам одсто испитаника процјењује да у наредном периоду неће бити у могућности да плати кирију или рату стамбеног кредита, што указује на озбиљне проблеме у кућним буџетима.
"Године криза и неизвесности нарушиле су осећај сигурности код многих људи. Непрестано суочавање са новим изазовима претворило је финансијски опрез у свакодневицу", изјавио је директор компаније Цриф Франк Шлајн, коментаришући резултате истраживања.
Он је додао да "први показатељи стабилизације привреде нису успели да смање финансијски притисак који грађани осјећају“.
Због таквих околности, 51 одсто анкетираних Нијемаца планира да се са финансијском неизвјесношћу избори смањењем трошкова. Међу њима, 32 одсто планира умјерено да смањи потрошњу, док је 19 одсто спремно на озбиљне и радикалне резове.
Када је ријеч о свакодневним куповинама и животним трошковима, четвртина испитаника спас види искључиво у попустима и акцијским понудама. Да је ситуација у највећој европској економији постала веома озбиљна показује и податак да је 15 одсто Нијемаца признало да је већ морало да посегне за уштеђевином или новцем из фонда за непредвиђене ситуације како би покрило основне животне трошкове, преноси Курир.
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