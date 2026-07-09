Едита о 9. мјесецу трудноће: Имам 80 kg, боли ме кичма

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Едита Арадиновић ушла је у 9. мјесец трудноће и са нестрпљењем чека да беба дође на свијет.
Путем друштвене мреже Инстаграм оглашава се готово свакодневно, гдје са својим обожаватељкама дијели детаље и осјећаје кроз која пролази док је у благословеном стању.
- Боли ме кичма, ноге, препоне, ребра.. Имам скоро 80кг и једем као вепар, али знам да је то све због ретроградног - написала је Едита.
Она је на Инстаграм сторију подијелила двије фотографије од којих је на једној у доњем вешу и у првом плану се види велики труднички стомак.
Подсјетимо, Едита Арадиновић започела је велики животни пројекат, изградњу луксузне породичне куће на Авали. Иако је свјесна да је пред њом захтјеван период и процес који ће трајати годину дана, пјевачица не крије узбуђење, али ни смисао за хумор током напорних припрема и састанака.
Едита је на друштвеним мрежама показала плац на којем планира изградњу, а према објавама се претпоставља да ће будућа вила имати и базен.
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Она је већ обишла локацију и одржала важан састанак са архитектом како би договорила све детаље око свог будућег дома на овој атрактивној локацији надомак Београда.
О изазовима који је тек чекају, пјевачица је отворено говорила својим фановима.
- Данас је један од оних тежих дана, међутим, имам толико обавеза да немам кад да мислим о томе како се осећам. Можда у овом процесу и ви мени будете од помоћи а можда и ја вама. И да бићу напорна некад, јер ће овај процес трајати годину дана, али бићу забавна обећавам - написала је она.
(телеграф)
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