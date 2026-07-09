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Едита о 9. мјесецу трудноће: Имам 80 kg, боли ме кичма

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 15:43

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Едита Арадиновић
Фото: Youtube/ RTV Pink Official

Пјевачица Едита Арадиновић ушла је у 9. мјесец трудноће и са нестрпљењем чека да беба дође на свијет.

Путем друштвене мреже Инстаграм оглашава се готово свакодневно, гдје са својим обожаватељкама дијели детаље и осјећаје кроз која пролази док је у благословеном стању.

- Боли ме кичма, ноге, препоне, ребра.. Имам скоро 80кг и једем као вепар, али знам да је то све због ретроградног - написала је Едита.

Она је на Инстаграм сторију подијелила двије фотографије од којих је на једној у доњем вешу и у првом плану се види велики труднички стомак.

Гради кућу на Авали

Подсјетимо, Едита Арадиновић започела је велики животни пројекат, изградњу луксузне породичне куће на Авали. Иако је свјесна да је пред њом захтјеван период и процес који ће трајати годину дана, пјевачица не крије узбуђење, али ни смисао за хумор током напорних припрема и састанака.

Едита Арадиновић
Едита Арадиновић

Едита је на друштвеним мрежама показала плац на којем планира изградњу, а према објавама се претпоставља да ће будућа вила имати и базен.

Едита Арадиновић

Сцена

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Она је већ обишла локацију и одржала важан састанак са архитектом како би договорила све детаље око свог будућег дома на овој атрактивној локацији надомак Београда.

О изазовима који је тек чекају, пјевачица је отворено говорила својим фановима.

- Данас је један од оних тежих дана, међутим, имам толико обавеза да немам кад да мислим о томе како се осећам. Можда у овом процесу и ви мени будете од помоћи а можда и ја вама. И да бићу напорна некад, јер ће овај процес трајати годину дана, али бићу забавна обећавам - написала је она.

(телеграф)

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Тагови :

Едита Арадиновић

трудноћа

беба

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