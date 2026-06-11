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Едита напушта Београд, сели се у осмом мјесецу трудноће: "Не тражим адресу, тражим мир"

Аутор:

АТВ
11.06.2026 18:19

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пјевачица Едита Арадиновић трудна беба сели се из Београда
Фото: Instagram/Edita

Позната пјевачица Едита Арадиновић, која је тренутачно у осмом мјесецу трудноће, одлучила је, како се наводи, да направи велику животну промјену и купи некретнину на Авали.

Иако је недавно средила собу за бебу, она се ипак сели ван Београда у потрази за мирнијим окружењем. Едита је путем Инстаграма изненадила своје пратиоце вијести о куповини куће која је тренутачно у фази изградње.

"Схватила сам да не тражим адресу, тражим мир, мало више природе, мало више неба и осјећај као код куће. Људи, која будала у осмом мјесецу трудноће купује некретнину? Ја! Ви нећете вјеровати какву сам локацију нашла", рекла је Едита.

Пјевачица је затим на друштвеним мрежама показала како изгледа читав комплекс с истим кућама и великим двориштем с базеном, те открила како једва чека да се ту усели са својом насљедницом која ускоро долази на свијет.

"Да, ја већ могу да замислим како се овд‌је брчкам са својом д‌јевојчицом и како моји пси овд‌је трче. Ја се надам да послије овога нећу имати неке комшије с естраде, шалим се", додала је пјевачица, преноси Аваз

Иначе, Едита броји ситно до порођаја, а сада је са својим пратиоцима подијелила и д‌јелић атмосфере из свог дома, показујући како је припремила собу за своју насљедницу.

Едита очигледно ништа није препустила случају – кутком за мезимицу доминира нестваран, ручно осликани мурал с мотивима жирафа и тропског цвијећа.

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Тагови :

Едита Арадиновић

трудноћа

Београд

Пјевачица

купује некретнину

кућа

Инстаграм

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Едита напушта Београд, сели се у осмом мјесецу трудноће: "Не тражим адресу, тражим мир"

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