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Жанамари показала како одржава форму: У првом плану њена атрактивна фигура

Аутор:

АТВ
11.06.2026 16:31

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пјевачица модел креатор инфлуенсерка
Фото: Instagram/Zanamari

Жанамари Перчић је поново привукла пажњу својих пратилаца на друштвеним мрежама објавом из теретане, гд‌је је показала како одржава своју форму и кондицију кроз редовне тренинге.

Популарна пјевачица подијелила је кратке снимке и фотографије на којима се види како изводи вјежбе снаге и кардио тренинге, наглашавајући колико јој је важан здрав начин живота и дисциплина у свакодневној рутини.

У фокусу објаве био је њен тренинг, али су пратитељи у коментарима примијетили и њен препознатљив изглед те енергију којом зрачи током вјежбања.

Жанамари већ дуже вријеме отворено дијели своју фитнес рутину, мотивишући фанове да воде рачуна о свом здрављу и физичкој активности. Њене објаве често изазову велики број реакција, посебно међу онима који прате њен музички рад, али и лајфстајл садржај.

И овога пута реакције нису изостале, многи су похвалили њену посвећеност тренингу и досљедност, док су други истакли да успјешно балансира музичку каријеру и здрав животни стил, пише Кликс

Пјевачица, позната по енергичним наступима и активном присуству на друштвеним мрежама, наставља дијелити дијелове своје свакодневице, а фитнес је очигледно постао важан дио њеног идентитета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Жанамари

Пјевачица

Хрватска

Инстаграм

тренинг

показала извајано тијело

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