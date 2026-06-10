Маја "попила" жестоку казну: Ударила Уроша, па услиједила брутална одлука продукције

Аутор:АТВ
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Маја Маринковић данас је ушла у жестоки сукоб са Урошем Станићем прекршивши једно од најстрожијих правила Елите 9.
Ово је било довољно да Маринковићева буде санкционисана од стране продукције која ју је ударила по џепу.
Ово јој није нимало лако пало.
Све је почело наизглед безазленом расправом око гумене играчке за базен, коју старлета ни по коју цијену није жељела да препусти другим учесницима. Вербални окршај убрзо је ескалирао и прерастао у озбиљан инцидент, а у једном тренутку Маја је у потпуности изгубила контролу, те је физички насрнула на Станића и ударила га.
Будући да Велики шеф не толерише насиље и строго забрањује сваки вид физичког контакта и агресије међу учесницима, донијета је хитна одлука о санкционисању.
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Продукција је решила да Мају жестоко "удари по џепу", казнивши је одузимањем хонорара у трајању од чак шест мјесеци.
Ово, иначе, није први испад Маринковићеве у посљедње вријеме. Подсјетимо, Велики шеф је недавно изрекао казну Маји и Асмину Дурџићу јер су избјегли присуство на "Игри истине", што представља једну од обавезних активности за све станаре Беле куће.
Након овог најновијег кршења правила, низ санкција за Мају се само наставља. Међу вјерним гледаоцима увелико се поставља питање колику ће зараду старлета на крају ријалитија уопште успјети да оствари, с обзиром на то да јој се због проблематичног понашања хонорар "топи" из дана у дан.
(телеграф)
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