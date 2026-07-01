Став Српске јасан: БиХ се мора ослободити туторства

Аутор:АТВ редакција
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Американац Луис Кришок именован је за вршиоца дужности високог представника до коначног именовања новог.
Очито је да је довољно да у БиХ остане замјеник високог представника, порука је српског члана Предсједништва БиХ. Жељка Цвијановић каже да је овдје важна само једна ствар - да се улози високих представника приступило на један другачији начин од оног који смо гледали посљедњих 30 година.
"Одржавање бонских овлаштења је за Републику Српску неприхватљиво и ту почиње и завршава сва прича. С таквим рогобатним, недемократским механизмом БиХ нема никакву шансу", рекла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
БиХ нису потребни високи представници, односно било какви тутори, јасан је премијер Српске.
"Република Српска има свој став, ми мислимо да је једини могући, нормалан начин разговора без тутора, без некога ко на било какав начин може да утиче на било каква дешавања", изјавио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Став Републике Српске је одавно јасан. Одлучивање у БиХ треба да буде плод договора легитимних представника три народа, навео је лидер СНСД.
"Досадашњи високи представници унијели су много нереда и нарушили односе, стога је крајње вријеме да се БиХ ослободи туторства. Треба провјерити да ли Анекс 10 Дејтонског споразума предвиђа постојање вршиоца дужности високог представника", казао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Бошњачким политичарима чини се страни интервензицонизам није мрзак.
"БиХ треба високог представника, треба високог представника са пуним овлаштењима, са бонским овлаштењима без ограничења мандата", навео делегат у Клубу бошњачког народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Шефик Џаферовић.
Из странака са хрватским предзнаком другачије мишљење.
"Ја сматрам да смо ми изабрани од народа и да имамо одговорност према свом народу и онима који су нам дали повјерење. Уколико ми желимо да будемо протекторат онда нам је јако битно ко ће бити високи представник", тврди делегат у Клубу хрватског народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Марина Пендеш.
ПИК није дејтонска категорија и вријеме је да се ОХР затвори, порука је Милорада Којића.
"ОХР је нешто што треба укинути ако хоћемо да идемо ка том европском путу или је то само став Бошњака декларативне природе да желе европски пут", казао је посланик Клуба СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.
Позиција вршиоца дужности није дефинисана ни једним актом. Покушава се заобићи Савјет безбједности УН-а и да ПИК бира високог представника.
"Ми видимо да у ствари сад један фантомски орган какав је Савјет за имплементацију мира уводи једну нову категорију, то је вршилац дужности високог представника, а да се уопште не помиње Савјет безбједности који је дефинисан кроз Анекс 10", казао је амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.
Савјет за спровођење мира, тиме што се није могао договорити, показао је да је ово привремени представник за привремену државу, став је стручњака за међународне односе.
"Европска унија и Савјет за имплементацију мира улазећи у неку врсту конфликта са САД покушавајући да им парирају преко леђа БиХ су у ствари допринијели да Американац буде директно особа која ће вршити дужности мада је упитно на који начин може да врши функцију високог представник", казао је стручњак за међународне односе Лучиано Калужа.
Русија остаје досљедна свом принципијелном ставу да је након Валентина Инцка мјесто високог представника у БиХ упражњено. Нови високи представник може преузети своју функцију тек након што добије одобрење Савјета безбједности УН, наводе из руске Амбасаде у БиХ.
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