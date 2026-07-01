СДС преломио: Блануша кандидат за предсједника, Божовић за српског члана Предсједништва

Аутор:АТВ редакција
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Бранко Блануша кандидат је СДС-а за предсједника Републике Српске, а Маринко Божовић за српског члана Предсједништва БиХ.
Ово је одлучено на сједници Главног одбора СДС-а одржаној у Бијељини.
Блануша је потврдио своју кандидатуру, док за српског члана Предсједништва још увијек у оптицају остају преговори са предсједником ПСС-а Драшком Станивуковићем.
СДС је усвојио и листе кандидата за посланике у Народној скупштини Републике Српске (НСРС) и Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ (ПД ПС БиХ).
Подсјећамо, предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић претходно је најавио да ће, уколико СДС не прихвати њихове приједлоге о заједничком дјеловању на предстојећим изборима, он "99 одсто" бити кандидат за предсједника Републике Српске. Ово је најавио од недјеље у 19 часова, за када је заказана сједница највиших органа овог покрета.
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