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СДС преломио: Блануша кандидат за предсједника, Божовић за српског члана Предсједништва

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 18:31

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Сједница СДС-а
Фото: РТРС

Бранко Блануша кандидат је СДС-а за предсједника Републике Српске, а Маринко Божовић за српског члана Предсједништва БиХ.

Ово је одлучено на сједници Главног одбора СДС-а одржаној у Бијељини.

Блануша је потврдио своју кандидатуру, док за српског члана Предсједништва још увијек у оптицају остају преговори са предсједником ПСС-а Драшком Станивуковићем.

СДС је усвојио и листе кандидата за посланике у Народној скупштини Републике Српске (НСРС) и Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ (ПД ПС БиХ).

Подсјећамо, предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић претходно је најавио да ће, уколико СДС не прихвати њихове приједлоге о заједничком дјеловању на предстојећим изборима, он "99 одсто" бити кандидат за предсједника Републике Српске. Ово је најавио од недјеље у 19 часова, за када је заказана сједница највиших органа овог покрета.

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Тагови :

Бранко Блануша

СДС

Избори 2026

Република Српска

предсједник Републике Српске

Коментари (3)

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