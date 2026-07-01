Срби који су приведени на Газиместану немају право жалбе

Аутор:АТВ редакција
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Срби који су ухапшени на Видовдан на Газиместану пуштени су уз новчане казне и мјере забране уласка на Косово и Метохију. Међутим њихови адвокати саопштили су да им је онемогућено право на жалбу.
Како су адвокати објаснили, приведени су били условљени враћањем докумената, иако су би спремни да уложе жалбе, преноси "Косово онлајн".
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Оваквом пресудом угрожена су њихова људска права и прекршени су сви правни принципи, оцијенили су правни заступници кажњених након пресуде приштинског суда, који је за 36 Срба одредио новчану казну од по 700 евра, уз депортовање са територије самопроглашеног Косова свих који немају приштинска документа.
Адвокат Јована Филиповић рекла је да је рјешење суда, којим су им документа претходно одузета, гласило да се они одузимају како би приступили рочишту, као и да ће сва лична документа бити враћена на наредном рочишту када се буду појавили пред судом.
"Наредно рочиште никада није одржано, а судија је данас само дошла и изрекла пресуду без претходног саслушања странака у поступку", указала је Филиповићева.
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Она је истакла да су лица која нису са Косова била приморана да плате казну, иако су у пресуди имала право жалбе у року од осам дана.
"Било је наложено да се пресуда сматра правоснажном, односно да се исплати и изврши у року од 15 дана од дана правоснажности. Ми овде нисмо могли да чекамо правоснажност, јер су у питању лица која су дошла на Косово на један дан, дакле на самој прослави Видовдана, а остали су до данас, односно до 1. јула", објаснила је Филиповићева.
Она је истакла да су ти људи данима у истој гардероби и да немају новац, а ни могућности да остану на Косову и Метохији до правоснажности пресуде у случају да су уложили жалбу, преноси Срна.
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"Зато су били су приморани да казну плате, уколико желе документа назад. Један од учесника је рекао да су им документа украдена, и то можемо и тако да посматрамо, јер не постоји ниједан разлог, нити решење суда за то што су им документа одузета, односно што им нису враћена када су се јавили на наредном рочишту", рекла је је Филиповићева.
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