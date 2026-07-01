Logo

Срби који су приведени на Газиместану немају право жалбе

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 18:02

Коментари:

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Срби који су ухапшени на Видовдан на Газиместану пуштени су уз новчане казне и мјере забране уласка на Косово и Метохију. Међутим њихови адвокати саопштили су да им је онемогућено право на жалбу.

Како су адвокати објаснили, приведени су били условљени враћањем докумената, иако су би спремни да уложе жалбе, преноси "Косово онлајн".

Судница, чекић

Свијет

Избо дјецу ножем, па изазвао хаос: Проглашен кривим монструм из Даблина

Оваквом пресудом угрожена су њихова људска права и прекршени су сви правни принципи, оцијенили су правни заступници кажњених након пресуде приштинског суда, који је за 36 Срба одредио новчану казну од по 700 евра, уз депортовање са територије самопроглашеног Косова свих који немају приштинска документа.

Адвокат Јована Филиповић рекла је да је рјешење суда, којим су им документа претходно одузета, гласило да се они одузимају како би приступили рочишту, као и да ће сва лична документа бити враћена на наредном рочишту када се буду појавили пред судом.

"Наредно рочиште никада није одржано, а судија је данас само дошла и изрекла пресуду без претходног саслушања странака у поступку", указала је Филиповићева.

Грчка

Свијет

Драма у грчком љетовалишту! Огњен се изгубио у Паралији, хитно упућен апел

Она је истакла да су лица која нису са Косова била приморана да плате казну, иако су у пресуди имала право жалбе у року од осам дана.

"Било је наложено да се пресуда сматра правоснажном, односно да се исплати и изврши у року од 15 дана од дана правоснажности. Ми овде нисмо могли да чекамо правоснажност, јер су у питању лица која су дошла на Косово на један дан, дакле на самој прослави Видовдана, а остали су до данас, односно до 1. јула", објаснила је Филиповићева.

Она је истакла да су ти људи данима у истој гардероби и да немају новац, а ни могућности да остану на Косову и Метохији до правоснажности пресуде у случају да су уложили жалбу, преноси Срна.

Полиција Њемачка

Свијет

Србин пуцао са балкона, њемачка полиција хитно опколила зграду

"Зато су били су приморани да казну плате, уколико желе документа назад. Један од учесника је рекао да су им документа украдена, и то можемо и тако да посматрамо, јер не постоји ниједан разлог, нити решење суда за то што су им документа одузета, односно што им нису враћена када су се јавили на наредном рочишту", рекла је је Филиповићева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Косово и Метохија

привођење

Газиместан

Коментари (0)

Прочитајте више

Од врућине преминуло више од 1.000 особа у овој европској земљи

Свијет

Од врућине преминуло више од 1.000 особа у овој европској земљи

3 ч

0
Телефон

Регион

Лажни банкари отимају новац: Полиција открила како варају грађане

3 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Мушкарац затечен у локви крви: Пуцњава у Новом Саду, полиција и хитна на терену

3 ч

0
Преминуо пјевач групе Вилиџ пипл

Сцена

Преминуо пјевач групе Вилиџ пипл

3 ч

0

Више из рубрике

коктел експлозивна направа ватра експлозија

Србија

Бачен Молотовљев коктел на сплав у Београду

7 ч

0
Полиција Србија

Србија

Трагедија на Дрини: Жандармерија пронашла тијело несталог полицајца (23)

8 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Мушкарца ноћу напале кћерке његове дјевојке, једна га убола ножем

8 ч

0
ОФАК продужио лиценцу НИС-у

Србија

ОФАК продужио лиценцу НИС-у

21 ч

0

  • Најновије

19

55

Став Српске јасан: БиХ се мора ослободити туторства

19

52

У 21. вијеку "успјех" канистер воде: Бањалучани идаље без основних животних услова

19

52

Велика запљена у Загребу: Одузети тестостерони и стероиди

19

42

Кошарац: СДС спао на то да га уцјењује "млађахни и необразовани" манипулатор

19

40

Радник узимао новац раније, па лагао да болује од рака: Преварио и вртић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима