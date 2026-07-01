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Мушкарац затечен у локви крви: Пуцњава у Новом Саду, полиција и хитна на терену

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 16:27

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Данас око 16 часова дошло је до пуцњаве на Булевару ослобођења у Новом Саду, пријављено је полицији.

Како се незванично преноси, полицију је о наводној пуцњави обавестила Хитна помоћ која је наводно затекла мушкарца у локви крви.

Према првим информацијама, на лице мјеста у Новом Саду се упутило неколико патрола полиције.

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- За сада непознати мушкарац упуцан је у ногу - рекао је извор.

Увиђајем ће се утврдити све околности инцидента.

(Курир)

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Тагови :

Пуцњава

Нови Сад

Србија

Полиција

Хитна помоћ

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