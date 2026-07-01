Мушкарац затечен у локви крви: Пуцњава у Новом Саду, полиција и хитна на терену

Аутор:АТВ редакција
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Данас око 16 часова дошло је до пуцњаве на Булевару ослобођења у Новом Саду, пријављено је полицији.
Како се незванично преноси, полицију је о наводној пуцњави обавестила Хитна помоћ која је наводно затекла мушкарца у локви крви.
Према првим информацијама, на лице мјеста у Новом Саду се упутило неколико патрола полиције.
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Аутомобил слетио са ауто-пута: Међу повријеђенима и двоје дјеце
- За сада непознати мушкарац упуцан је у ногу - рекао је извор.
Увиђајем ће се утврдити све околности инцидента.
(Курир)
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