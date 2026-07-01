У Хрватској олуја направила хаос: Једрилица се насукала, изведене акције спасавања

Аутор:АТВ редакција
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Синоћ је подручје Сплита погодило снажно невријеме које је изазвало неколико поморских инцидената.
Капетанија луке Сплит и Национални центар за координацију поморске потраге и спасавања (МРЦЦ Ријека) координирали су неколико спасилачких операција, а у свим случајевима није било смртних случајева ни повријеђених.
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Министарство мора, саобраћаја и инфраструктуре у Хрватској извјестило је да су многи инциденти ријешени самосталним ангажовањем посада или уз комерцијалну помоћ, док су службеници Лучке капетаније, упркос веома лошем времену, извршили и хитни медицински транспорт пацијента са Шолте.
Прва озбиљнија интервенција забиљежена је у 22:37, када је МРЦЦ Ријека примио позив у помоћ са брода домаће чартер компаније усидреног у ували Дубока Вела на Пакленим острвима.
На броду је било девет особа. Капетан је јавио да су због олује изгубили два сидра и да је један мотор отказао, док други није исправно радио, због чега је постојао ризик од насукавања.
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Након процјене, утврђено је да нема непосредне опасности по живот, па је, у договору са власником и капетаном пловила, организована комерцијална помоћ. Брод је потом безбједно усидрен.
Мање од сат времена касније, у 23:35, МРЦЦ Ријека је примио пријаву од очевица који је видио црвену бакљу и насукану једрилицу на стијенама у архипелагу Паклени отоци.
На једрилици домаће чартер компаније налазило се 11 људи. Нико није повријеђен, а службеници Лучке капетаније Хвар успоставили су контакт са капетаном пловила и дали му упутства док није стигао спасилачки чамац.
У 00:33 сви чланови посаде су успјешно евакуисани и превезени на Хвар, гдје им је обезбијеђен привремени смјештај.
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Лучка капетанија Сплита ће истражити узроке ових и других поморских несрећа које су се догодиле током олује у сплитском акваторијуму.
(Индекс.хр)
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