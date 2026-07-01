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Жена поставила базен на улицу јер није имала мјеста у дворишту, случај завршио код полиције

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 14:48

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Жена поставила базен на улицу
Фото: Instagram/Index.hr/printscreen

У Загребу је забиљежен необичан случај када је старија жена поставила д‌јечији базен на улицу, јер у њеном дворишту није било довољно простора.

Базен је између паркираних аутомобила стајао око двије седмице, а уклоњен је након што је прича постала вирална и стигла до полиције.

Иако није ометао саобраћај и био је смјештен уз саму ограду, изазвао је велико изненађење пролазника, што га је и учинило популарним на друштвеним мрежама.

Жена је, како се наводи, разочарана јер су њени унуци остали без мјеста за купање након што је базен уклоњен.

- Двије седмице је ту базен био и колико ја знам, нико од комшија се није жалио. Д‌јеца су се купала у том базену по цијели дан, срећом па ће ускоро ићи на море - рекла је за Индекс.хр

Пожалила се и да је добила много негативних коментара откад је базен постао виралан на мрежама.

- Касније ми је снаха прочитала коментаре, људи су писали да ће унутра убацити солну киселину. Па замислите да моји унуци уђу у такав базен? Нека имају на души троје д‌јечице - рекла је.

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Тагови :

Базен

купање

Дјеца

Полиција

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