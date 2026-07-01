Жена поставила базен на улицу јер није имала мјеста у дворишту, случај завршио код полиције

Аутор:АТВ редакција
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У Загребу је забиљежен необичан случај када је старија жена поставила дјечији базен на улицу, јер у њеном дворишту није било довољно простора.
Базен је између паркираних аутомобила стајао око двије седмице, а уклоњен је након што је прича постала вирална и стигла до полиције.
Иако није ометао саобраћај и био је смјештен уз саму ограду, изазвао је велико изненађење пролазника, што га је и учинило популарним на друштвеним мрежама.
Жена је, како се наводи, разочарана јер су њени унуци остали без мјеста за купање након што је базен уклоњен.
- Двије седмице је ту базен био и колико ја знам, нико од комшија се није жалио. Дјеца су се купала у том базену по цијели дан, срећом па ће ускоро ићи на море - рекла је за Индекс.хр
Пожалила се и да је добила много негативних коментара откад је базен постао виралан на мрежама.
- Касније ми је снаха прочитала коментаре, људи су писали да ће унутра убацити солну киселину. Па замислите да моји унуци уђу у такав базен? Нека имају на души троје дјечице - рекла је.
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