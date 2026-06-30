Ватра у Хрватској се ближи кућама: Разматра се евакуација становника

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Хрватске избила су три пожара. Ватра је букнула након што је подручје Далмације погодило невријеме са градом и грмљавином.
Пожари су избили на Чиову, изнад Оребића и у Каштел Сућурцу.
На Чиову се ватра приближила кућама, а хрватски медији преносе да се разматра и могућност евакуације становника и туриста.
Србија
Жена покушала да угаси пожар на отвореном, па тешко повријеђена
На терену су бројне ватрогасне екипе које се боре са ватреном стихијом, док снажан вјетар отежава гашење и погодује ширењу пожара, преноси Срна.
Упућен је захтјев за ангажман четири канадера.
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