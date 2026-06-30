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Трагедија: Клима изазвала пожар, страдала жена

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 16:27

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клима уређај хлађење и гријање простора
Фото: Pexel/Jakub Zerdzicki

Трагичан пожар који је у недјељу послијеподне избио у стамбеној згради у Ријеци завршио је смрћу 60-годишње жене.

Према резултатима полицијског увиђаја, пожар је изазвао технички квар на електричним инсталацијама унутрашње јединице клима-уређаја, док је несретна жена преминула усљед гушења димом.

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Пожар је избио око 17:25 сати у стану на трећем спрату зграде у Улици Антуна Барца.

На мјесто догађаја одмах су упућени ријечки ватрогасци, који су у изузетно тешким условима покушавали угасити ватру и спасити оно што се могло спасити.

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Тијело преминуле жене превезено је у Завод за судску медицину и криминалистику Медицинског факултета у Ријеци, гдје ће бити обављена обдукција ради утврђивања свих околности смрти.

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Тагови :

пожар

клима

Ријека град

Хрватска

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