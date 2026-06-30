Трагедија: Клима изазвала пожар, страдала жена

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Трагичан пожар који је у недјељу послијеподне избио у стамбеној згради у Ријеци завршио је смрћу 60-годишње жене.
Према резултатима полицијског увиђаја, пожар је изазвао технички квар на електричним инсталацијама унутрашње јединице клима-уређаја, док је несретна жена преминула усљед гушења димом.
Градови и општине
Гајбе Кока-Коле свуд по путу: Несвакидашња незгода у БиХ
Пожар је избио око 17:25 сати у стану на трећем спрату зграде у Улици Антуна Барца.
На мјесто догађаја одмах су упућени ријечки ватрогасци, који су у изузетно тешким условима покушавали угасити ватру и спасити оно што се могло спасити.
Свијет
У стану бивше дјевојке убио њеног партнера: Након злочина погинуо у саобраћајној несрећи
Тијело преминуле жене превезено је у Завод за судску медицину и криминалистику Медицинског факултета у Ријеци, гдје ће бити обављена обдукција ради утврђивања свих околности смрти.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
4 ч0
Регион
6 ч0
Регион
6 ч0
Регион
7 ч0
Најновије
19
37
19
33
19
30
19
23
19
19
Тренутно на програму