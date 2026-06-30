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У стану бивше дјевојке убио њеног партнера: Након злочина погинуо у саобраћајној несрећи

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 16:18

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Комби аустријске полиције.
Фото: Pexels

У аустријској покрајини Коршук догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је погинула једна особа.

Међутим, убрзо се испоставило да се иза свега крије много страшнија прича. Прије удеса, 27-годишњи младић је убио двије године старијег партнера своје бивше дјевојке.

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Осумњичени је око 2.30, по локалном времену, откључао стан у Фризаху у Корушкој у којем се у том тренутку налазила његова бивша партнерка (30), као и њен момак и двоје малољетне дјеце.

Жена је чула буку и отишла да провјери шта се дешава. Тада ју је бивши момак напао сјекиром, пише “Кронен цајтунг”.

– Жена је успјела да побјегне – изјавио је портпарол полиције Вернер Пухер.

Иако тешко повријеђена, отрчала је до комшије који је позвао полицију. У међувремену је њен бивши дечко напао њеног новог партнера и нанио му смртоносне повреде.

Послије убиства погинуо у удесу

Након убиства, починилац је узео кључеве аутомобила тридесетогодишњакиње и одвезао се у правцу Клагенфурта.

– Код Ст. Доната се сударио са камионом који је долазио из супротног смјера и преминуо је на лицу мјеста.

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Претпостављамо да је имао намјеру да се убије – додао је портпарол полиције.

Жена је у болници, гдје је хитно оперисана и налази се у животној опасности. Истрага је у току.

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Тагови :

Аустрија

погинуо младић

Убиство

бивша дјевојка

Саобраћајна несрећа

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