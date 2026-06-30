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Исплативије купити косилицу: Цијене кошења траве издивљале

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 16:12

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Кошење траве
Фото: Screenshot / YouTube

Цијене услуга кошења траве у Босни и Херцеговини толико су издивљале у посљедње вријеме да је грађанима исплативије да купе косилицу и сами обаве тај посао.

Наиме, кошење траве и одржавање земљишта у Босни и Херцеговини постаје све скупље, а власници парцела ове године за ову услугу издвајају знатно више него раније.

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На појединим подручјима у околини Сарајева цијена кошења већ прелази 100 конвертибилних марака по дунуму, зависно од терена, висине траве и приступачности парцеле.

Пољопривредници и власници викендица истичу да је потражња за радницима велика, док је оних који се баве кошењем све мање. Због тога цијене из године у годину расту.

Многи узроци поскупљења

Најскупље је кошење запуштених парцела, стрмих терена и земљишта обраслог густим растињем, гдје се користе јаче машине и посао траје дуже. У таквим случајевима цијена може бити и већа од 100 КМ по дулуму.

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Осим недостатка радне снаге, на поскупљење утичу и раст цијена горива, резервних дијелова, одржавања машина те дневнице радника, пише "Црна хроника".

Власници парцела кажу да су приморани прихватити нове цијене јер редовно одржавање земљишта није само естетско питање, већ и заштита од пожара, змија и ширења корова, посебно током љетних мјесеци.

Због свега наведеног, кошење траве постало је још један од послова чија је цијена посљедњих година осјетно порасла.

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Тагови :

кошење траве

Кошење

Цијене кошења

Уређење дворишта

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