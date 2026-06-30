Од сриједе на снази нова правила за улазак у Европску унију

Аутор:АТВ редакција
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За улазак у Европску унију од сриједе, 1. јула, ће на снази бити нова правила. Она доносе значајне промјене за власнике комбија и лаких теретних возила.
Према новим прописима, сва лака комерцијална возила и комбији чија је највећа дозвољена маса, заједно са приколицом, између 2,5 и 3,5 тоне, а која обављају међународни превоз робе, мораће да буду опремљена паметним тахографима друге генерације (Г2В2).
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Ови уређаји бележе граничне прелазе, мјеста утовара и истовара робе, као и активности возача током вожње.
Нова обавеза важи за лака комерцијална возила која учествују у међународном транспорту или каботажи, односно превозу робе унутар друге државе.
До сада је обавеза уградње тахографа важила углавном за возила тежа од 3,5 тоне, али европска правила која се постепено уводе од 2023. године сада обухватају и мања возила која учествују у међународном превозу.
Од примјене нових правила изузета су лака теретна возила до 3,5 тоне која се користе за превоз материјала на градилишта и са градилишта, као и за радове на градилишту.
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Услов је да саобраћају у радијусу до 100 километара од своје базе.
Изузећа остају на снази и за превоз ручно израђене робе, као и за возила која се користе у некомерцијалне сврхе, када управљање возилом није основна дјелатност возача.
Прописи ће важити на територији Европске уније, али и у Швајцарској, Лихтенштајну, Норвешкој, Исланду и Великој Британији.
Са друге стране, земље потписнице АЕТР споразума, који регулише радно вријеме возача у међународном друмском саобраћају, нису обухваћене овом одредбом.
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Циљ нових правила је унапређење контроле међународног транспорта, праћење кретања возила и боља примјена прописа о радном времену професионалних возача.
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