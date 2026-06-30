У хрватском граду оборен температурни рекорд од прије 76 година

Аутор:АТВ редакција
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Данас је у више градова Хрватске забиљежена највиша температура ваздуха у историји мјерења у јуну. Тој листи придружио се и град Сплит у ком је оборен температурни рекорд.
Данашњи дан, 30. јун 2026. године, службено се управо уписао као најтоплији дан у историји града Сплита, откада се на Марјану мјери температура ваздуха. Тамо је измјерено невјероватних 39,4 Целзијусева степена, пише Слободна Далмација.
Према подацима ДХМЗ, до данашњег дана титулу најтоплијег сплитског дана десетљећима је, уз вриједност од 38,6 степени Целзијуса, држао 5. јул 1950. године.
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Недуго након обореног рекорда, жива у термометру на станици Марјан је кренула клизити, па је у 14 сати забиљежено „угоднијих“ 37,8 степена.
Нема сумње, данас се пише температурна историја.
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