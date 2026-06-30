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У хрватском граду оборен температурни рекорд од прије 76 година

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 17:04

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Море плажа
Фото: pexels/Mehmet Turgut Kirkgoz

Данас је у више градова Хрватске забиљежена највиша температура ваздуха у историји мјерења у јуну. Тој листи придружио се и град Сплит у ком је оборен температурни рекорд.

Данашњи дан, 30. јун 2026. године, службено се управо уписао као најтоплији дан у историји града Сплита, откада се на Марјану мјери температура ваздуха. Тамо је измјерено невјероватних 39,4 Целзијусева степена, пише Слободна Далмација.

Према подацима ДХМЗ, до данашњег дана титулу најтоплијег сплитског дана десетљећима је, уз вриједност од 38,6 степени Целзијуса, држао 5. јул 1950. године.

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Недуго након обореног рекорда, жива у термометру на станици Марјан је кренула клизити, па је у 14 сати забиљежено „угоднијих“ 37,8 степена.

Нема сумње, данас се пише температурна историја.

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Тагови :

Хрватска

високе температуре ваздуха

врућина

топлотни талас

Сплит

температурни рекорд

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