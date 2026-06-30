Објављени снимци срушене зграде у Грчкој: Испод рушевина трагају за преживјелима

Аутор:АТВ редакција
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Велика акција потраге и спасавања у току је у Атини након што се данас око 13.30 часова урушила четвороспратна стамбена зграда у насељу Петралона, у Улици Алкменис 22.
Према првим информацијама, зграда се срушила током грађевинских радова који су извођени на сусједном објекту, а надлежне службе истражују да ли је то узрок несреће.
Ватрогасна служба саопштила је да се трага за четири особе, тројицом мушкараца и једном женом. Њихов идентитет утврђен је након телефонског контакта, али за сада није потврђено да ли се налазе испод рушевина, због чега се потрага наставља.
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Грчка: Срушила се зграда, четворо завршило испод рушевина
На мјесту несреће ангажовано је 30 ватрогасаца са осам возила, као и специјална спасилачка јединица са два пса трагача. У акцији учествују и припадници грчке полиције, Хитне помоћи, као и екипе надлежних комуналних и електродистрибутивних служби.
Хитна помоћ је на терен упутила три возила, мобилну медицинску јединицу и возило за брзо реаговање, док су у приправност стављене болнице "Гениматас", "Сотирија" и "Цанио" ради пријема евентуално повријеђених.
Операцијом спасавања на лицу мјеста руководи замјеник начелника Ватрогасне службе, генерал-потпуковник Анастасиос Папас.
Amazing rescue.— Massimo (@Rainmaker1973) June 29, 2026
A 75-year-old woman in the Kallithea district of Athens, Greece, survived a harrowing apartment fire by leaping from her balcony, where bystanders below safely caught her in their arms.pic.twitter.com/W5k6tuPUgw
Према доступним информацијама, у урушеној четвороспратници налазило се укупно седам станова. Узрок урушавања биће предмет званичне истраге након завршетка акције спасавања, преноси Телеграф.
Συναγερμός στα Πετράλωνα: Κατέρρευσε 4ώροφο κτίριο - Αναφορές για μία αγνοούμενη pic.twitter.com/gxA4OtOa1e— Flash.gr (@flashgrofficial) June 30, 2026
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