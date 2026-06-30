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Објављени снимци срушене зграде у Грчкој: Испод рушевина трагају за преживјелима

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 16:54

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Спасиоци претражују рушевине зграде која се срушила у насељу Петралона у центру Атине, уторак, 30. јуна 2026.
Фото: AP Photo/Petros Giannakouris/Tanjug

Велика акција потраге и спасавања у току је у Атини након што се данас око 13.30 часова урушила четвороспратна стамбена зграда у насељу Петралона, у Улици Алкменис 22.

Према првим информацијама, зграда се срушила током грађевинских радова који су извођени на сусједном објекту, а надлежне службе истражују да ли је то узрок несреће.

Ватрогасна служба саопштила је да се трага за четири особе, тројицом мушкараца и једном женом. Њихов идентитет утврђен је након телефонског контакта, али за сада није потврђено да ли се налазе испод рушевина, због чега се потрага наставља.

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Грчка: Срушила се зграда, четворо завршило испод рушевина

На мјесту несреће ангажовано је 30 ватрогасаца са осам возила, као и специјална спасилачка јединица са два пса трагача. У акцији учествују и припадници грчке полиције, Хитне помоћи, као и екипе надлежних комуналних и електродистрибутивних служби.

Хитна помоћ је на терен упутила три возила, мобилну медицинску јединицу и возило за брзо реаговање, док су у приправност стављене болнице "Гениматас", "Сотирија" и "Цанио" ради пријема евентуално повријеђених.

Операцијом спасавања на лицу мјеста руководи замјеник начелника Ватрогасне службе, генерал-потпуковник Анастасиос Папас.

Према доступним информацијама, у урушеној четвороспратници налазило се укупно седам станова. Узрок урушавања биће предмет званичне истраге након завршетка акције спасавања, преноси Телеграф.

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Тагови :

Грчка

срушила се зграда

срушена зграда

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