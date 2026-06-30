Директор СЗО упозорава: Још горе временске прилике тек долазе

Аутор:АТВ редакција
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Ових дана Европу је захватио најновији топлотни талас. Директор СЗО за Европу, Ханс Клуге, упозорава да је ово само генерална проба, те да још горе временске прилике тек долзе.
- Љета која су пред нама биће тежа - рекао је Клуге и упозорио да се Европа загријава више од два пута брже од глобалног просјека.
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Он је указао да топлотни таласи више нису једнократни догађаји, већ кризе које се понављају и све су чешће и дуже.
- Свако љето за које не успијемо да се припремимо биће љето које ћемо плаћати животима - нагласио је Клуге.
Он је рекао да је у Француској број позива хитној помоћи у појединим градовима скочио и до 50 одсто и да је у Лондону хитна помоћ забиљежила највећи број позива због ситуација опасних по живот икада у једном дану.
Клуге је нагласио да превенција функционише и указао на успјехе.
Као примјер је навео Барселону, која је проширила своја климатска склоништа и укључила библиотеке, градске центре, паркове и апотеке.
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Клуге је позвао да се ти напори појачају и упозорио да више од половине европских земаља још нема свеобухватан акциони план за врућину и здравље, преноси Срна.
Шпански систем за праћење смртности већ је процијенио да је у неколико дана топлотног таласа било више од 300 смртних случајева повезаних са врућином.
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