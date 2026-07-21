Свештеник објаснио да ли се ваља купати на Светог Прокопија: ''Није Бог неки полицајац''

Аутор:АТВ редакција
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СПЦ и православни вјерници данас прослављају Светог Прокопија.
Свети Прокопије је један од огњених светаца, и за овај дан се везују бројни обичаји и вјеровања. Једно од њих јесте да се данас не ваља купати.
Ово приликом се на свом Инстаграм налогу огласио отац Предраг Поповић:
-Добио сам неколико порука да ли се данас купа на Светог Прокопија. Неки забринути људи се налазе на мору, па питају да могу да се купају - да ли ваља или не ваља - почео је он своје обраћање.
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У даљем наставку видеа био је изричити те објаснио вјерницима како провести данасшњи дан.
-Не ваља само да се живи без Бога у овом животу, све остало може. Није Бог неки полицајац који чека на наш преступ па ће сада да нас казни, јер да је такав не бисмо се јутрос ни пробудили. Зато данас као и сваки други дан ако се налазите на обали мора или гдје год да се налазите, прекрстите се и кажете ''Свети Прокопије моли Бога за нас", а тако и за било ког другог светитеља - рекао је он, те додао:
-Ви који сте на мору уђите у воду и купајте се као сав нормалан свијет - поручио је свештеник на крају обраћања.
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