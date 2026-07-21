Хаос у Њемачкој: Понуда станова драстично пала, а кирије су отишле у небо

Аутор:АТВ редакција
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Кирије у Њемачкој скочиле су у другом кварталу за четири одсто, док је понуда станова за издавање пала за чак дванаест одсто у односу на двије хиљаде двадесет другу годину, саопштио је ИВ.
Свјетска економска ситуација увелико утиче и на стање на тржишту некретнина, па се цијене готово свакодневно мијењају.
Стање на тржишту некретнина изазива незадовољство међу грађанима који би да купе или да изнајме стан. Иако је важило да је Њемачка стабилна земља, нарочито када је ријеч о некретнинама, скок цијена у посљедње вријеме разочарао је њене грађане.
Наиме, према Институту њемачке привреде (ИВ), станарине у Њемачкој су у посљедње вријеме прилично скочиле, па су у другом кварталу биле четири одсто више него у исто вријеме прошле године.
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Наравно, као што је и очекивано, највише су порасле у великим градовима изван највећих метропола, гдје је раст износио четири зарез девет одсто. Међутим, и међу великим градовима се осјећају велике разлике, наводи ДПА.
Највећи скок цијена забиљежен је у Келну, гдје су кирије порасле за седам зарез девет одсто. Хамбург је сљедећи на листи са порастом од пет зарез пет одсто, док је на другом крају листе знатно мањи скок забиљежен у Штутгарту, нула зарез девет одсто, те у Берлину, свега један одсто.
А док скачу цијене, опада понуда станова за изнајмљивање. Према наводима, у поређењу са двије хиљаде двадесет другом годином, понуда станова је опала за чак дванаест одсто, а поново предњаче велики градови.
Несташица станова за издавање посебно је изражена у многим великим градовима. У Хамбургу се понуда станова преполовила, док је у Франкфурту огласа мање за четрдесет и три одсто.
Према наводима, главни разлог је што многи људи остају у становима који не одговарају њиховој животној ситуацији - превелики су или премали - јер не желе да се одрекну повољних кирија, навео је економиста ИВ-а за некретнине Пека Загнер.
На тржишту гдје су цијене умјерено порасле, ситуација је потпуно другачија. Скочиле су цијене и станова у власништву и породичних кућа за једну или двије породице, за по нула зарез осам одсто у односу на исти квартал прошле године, преноси Мондо.
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