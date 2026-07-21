Бизарна провала: Српкиња ушла у туђи стан, јела, туширала се и пресвукла

Аутор:АТВ редакција
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У бечком Леополдштату полиција је имала необичну интервенцију након што је власник стана по повратку кући затекао непознати пар у свом стану.
Према полицијским наводима, Српкиња (27) и њен партнер, Либијац, сумњиче се да су из стана побацали одјећу власника кроз прозор, користили његов кревет и пушили у просторијама.
Пар је, према познатим информацијама, конзумирао храну из фрижидера, користио туш, а затим су се пресвукли у одјећу власника стана. Када се власник вратио кући и затекао непознате особе у стану, одмах је позвао полицију. Полицајци из постаје Tempelgasse убрзо су стигли на мјесто догађаја.
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Српкиња (27) је ухапшена одмах испред стана. Њен наводни саучесник, који је био оскудно обучен, покушао је побјећи. Након кратке потјере зауставили су га и ухапсили припадници ВЕГА-e.
Током саслушања, Либијац (38) је тврдио да живи у том стану, али полиција његову изјаву није сматрала вјеродостојном. Саслушање 27-годишњакиње Српкиње прво није било могуће јер је, према полицији, била видљиво под утицајем опојних средстава. Љекарски преглед потврдио је сумњу да је била под утицајем THC-a и кокаина.
По налогу јавног тужилаштва у Бечу, 38-годишњак је пребачен у затворску установу, док је против 27-годишњакиње поднесена пријава након чега је пуштена на слободу, преносе Независне.
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