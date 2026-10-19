Трамп: Вријеме је да неко други преговара у име Украјине

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Америке Доналд Трамп критиковао је украјинског предсједника Володимира Зеленског.
Наиме, Трамп је изјавио да је вријеме да неко други преговара у име Украјине:
"Зеленски не зна о чему говори! Мислим да је вријеме да неко други преговара у име Украјине", рекао је Трамп новинарима.
Он је додао да је договор о окончању сукоба могао давно бити завршен да је Зеленски прихватио његове раније приједлоге.
🇺🇸🇺🇦US President Donald J. Trump just DESTROYED Ukrainian dictator Volodymyr Zelensky!
"Zelensky doesn't know what he's talking about! I think it's time for somebody else to negotiate on behalf of Ukraine." https://t.co/7ZkxJIdqO3— Mario ZNA (@MarioBojic) October 19, 2026
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