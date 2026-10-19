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Трамп: Вријеме је да неко други преговара у име Украјине

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19.10.2026 22:24

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Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Предсједник Америке Доналд Трамп критиковао је украјинског предсједника Володимира Зеленског.

Наиме, Трамп је изјавио да је вријеме да неко други преговара у име Украјине:

"Зеленски не зна о чему говори! Мислим да је вријеме да неко други преговара у име Украјине", рекао је Трамп новинарима.

Он је додао да је договор о окончању сукоба могао давно бити завршен да је Зеленски прихватио његове раније приједлоге.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Володимир Зеленски

Украјина

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