Кондић Панић о протестима у Француској: Полиција се суочава са изазовима

Аутор:Милена Грубор
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На улицама Француске и Париза видљиве су посљедице дугогодишњих проблема, изјавила је шеф Представништва Републике Српске у Француској Бојана Кондић Панић, гостујући у Централним вијестима АТВ-а.
Говорећи о узроцима незадовољства грађана, Кондић Панић је истакла да је током претходних година дошло до пада животног стандарда у Француској, на шта су, према њеним ријечима, утицали пандемија вируса корона и висока задуженост земље.
"Током претходних година дошло је до пада стандарда у Француској. Ту је узрок била и пандемија вируса корона, али велика задуженост Француске свакако је један од значајних фактора. Француска је друга земља у Европи по доприносу који даје заједничком буџету Европске уније. Видјели смо и да је Француска предводила помоћ Украјини, уз издвајање великих новчаних средстава из буџета. Све се то постепено одражавало на животни стандард становништва", рекла је Кондић Панић.
Она је указала на то да протести утичу на свакодневни живот становника Париза, због чега многи настоје да избјегну подручја на којима се одржавају окупљања, док поједини привредни субјекти затварају своје објекте.
"Чињеница је да то утиче на свакодневни живот грађана. Сви покушавају да се склоне из Париза или да остану у својим становима. Већи дио привредних субјеката затвара своје радње, потпуно их забарикадира разним помагалима и једноставно чека да све прође. Није пријатно, свакако, али чињеница је да то не обухвата цијели Париз. Отприлике се зна на којим локацијама ће се демонстранти окупљати и којим ће се путањама кретати. Затим се пажња усмјерава на те дијелове како би се избјегавали, док остали дијелови града функционишу сасвим нормално", навела је Кондић Панић.
Говорећи о томе да ли француска полиција држи ситуацију под контролом, Кондић Панић оцијенила је да дешавања на улицама указују на потешкоће у одржавању реда и безбједности.
"У овом тренутку видимо да полиција не држи ствари под контролом, без обзира на то каква порука жели да се пошаље. Сама чињеница да и министар унутрашњих послова нуди своју оставку говори да ствари нису баш под контролом и да су измакле контроли. Чињеница је и да Француска има капацитет да стави ситуацију под контролу, имајући у виду снагу и јачину војске и обавјештајних служби. Ипак, питање је у којој мјери то може да обухвати", рекла је она.
Кондић Панић осврнула се и на став француског предсједника Емануела Макрона, истичући да је важно разликовати протесте у којима грађани изражавају незадовољство и траже промјене од поступака који укључују уништавање јавне имовине.
"Предсједник Макрон је рекао у свом обраћању да треба разликовати оне демонстранте који траже своја права, повећање животног стандарда, реформу образовног система, утицај на цијене горива или олакшавање свакодневног живота Француза, од оних који уништавају државну имовину и културне споменике. То су двије различите ствари", закључила је Кондић Панић.
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