Мушкарац осумњичен да је силовао старицу (75)

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је поднијела кривичну пријаву против мушкарца (73) из Криве Паланке због сумње да је силовао 75-годишњу жену у оближњем селу, пише Слободен печат.
Како је саопштило Министарство унутрашњих послова Сјеверне Македоније, против осумњиченог Д. Т. пријаву је поднијела полицијска јединица за криминалистичке послове у Кривој Паланци, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело "полни напад и силовање".
Према наводима полиције, инцидент се догодио 6. октобра 2026. године, када је осумњичени, у селу на подручју Криве Паланке, извршио обљубу над 75-годишњом мјештанком, преноси Телегрфс.рс.
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