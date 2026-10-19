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Мушкарац осумњичен да је силовао старицу (75)

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19.10.2026 19:24

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Мушкарац осумњичен да је силовао старицу (75)
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Полиција је поднијела кривичну пријаву против мушкарца (73) из Криве Паланке због сумње да је силовао 75-годишњу жену у оближњем селу, пише Слободен печат.

Како је саопштило Министарство унутрашњих послова Сјеверне Македоније, против осумњиченог Д. Т. пријаву је поднијела полицијска јединица за криминалистичке послове у Кривој Паланци, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело "полни напад и силовање".

Према наводима полиције, инцидент се догодио 6. октобра 2026. године, када је осумњичени, у селу на подручју Криве Паланке, извршио обљубу над 75-годишњом мјештанком, преноси Телегрфс.рс.

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Тагови :

Силовање

Сјеверна Македонија

Кривична пријава

сексуално злостављање

Црна хроника свијет

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