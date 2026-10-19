Лавров: Mосква спремна да помогне у рјешавању иранског рата

Аутор:АТВ редакција
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Москва је спремна да помогне у проналажењу начина за рјешавање сукоба између САД и Ирана, као и враћању нивоа безбједности пловидбе у Ормуском мореузу на предратно стање, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Поздравили смо напоре Техерана усмјерене на кориштење дипломатије ради успостављања трајног мира и стабилности у региону", рекао је Лавров на конференцији за новинаре након састанка са иранским министром спољних послова Абасом Аракчијем.
Шеф руске дипломатије истакао је да је важно вратити се на стање прије кризе у Персијском заливу и Ормуском мореузу, укључујући мјере за обнављање слободе пловидбе и гаранције да се сукоби неће поновити.
"Цијенимо напоре међународних посредника који настоје да помогну у постизању таквог поузданог споразума", нагласио је Лавров.
Он је позвао и на наставак преговора о Јемену, преноси Срна.
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