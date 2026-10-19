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Лавров: Mосква спремна да помогне у рјешавању иранског рата

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19.10.2026 17:06

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Москва је спремна да помогне у проналажењу начина за рјешавање сукоба између САД и Ирана, као и враћању нивоа безбједности пловидбе у Ормуском мореузу на предратно стање, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Поздравили смо напоре Техерана усмјерене на кориштење дипломатије ради успостављања трајног мира и стабилности у региону", рекао је Лавров на конференцији за новинаре након састанка са иранским министром спољних послова Абасом Аракчијем.

Шеф руске дипломатије истакао је да је важно вратити се на стање прије кризе у Персијском заливу и Ормуском мореузу, укључујући мјере за обнављање слободе пловидбе и гаранције да се сукоби неће поновити.

"Цијенимо напоре међународних посредника који настоје да помогну у постизању таквог поузданог споразума", нагласио је Лавров.

Он је позвао и на наставак преговора о Јемену, преноси Срна.

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Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

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