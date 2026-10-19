Стравичне поплаве у Шпанији: Бујице носе аутомобиле, има мртвих

Аутор:АТВ редакција
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Обилне кише праћене поплавама однијеле су најмање два живота на истоку Шпаније, саопштиле су власти у понедјељак, позивајући становнике Валенсијске заједнице да остану код куће и избјегавају сва путовања.
На видео-снимцима које је објавила метеоролошка служба Валенсије виде се улице претворене у бујице које носе аутомобиле у неколико градова широм провинција Валенсија и Аликанте.
Increíble lo de Oliva y Gandia en la Comunidad Valenciana
Vamos a ser los primeros refugiados climáticos de Europa y EEUU
Habría que haber enviado otro Es-Alert #Valencia https://t.co/jEjk36NhEj— Spain Vs Israel 3 (@alverte_se) October 19, 2026
Хеликоптери су спасавали људе заробљене на крововима кућа, док су власти издале упозорење за више од 800.000 становника, пише Ројтерс.
"Не смије се излазити на путеве, морате остати код куће. Интензивне и непрестане кише изазивају велике поплаве", изјавио је у понедјељак ујутру Хуан Карлос Валдерама, начелник цивилне заштите Валенсијске заједнице.
Локалне власти пријавиле су један смртни случај у Сагунту током ноћи између недјеље и понедјељка. У сјевернијој области, Каталонији, ватрогасци су потврдили да је једна жена погинула након што је пала у поток.
"Од синоћ је у појединим подручјима пало више од 500 литара кише по квадратном метру. Зато вас молимо да поштујете препоруке, јер је много људи заробљено и чека спасавање", упозорио је Валдерама.
Службе за ванредне ситуације изашле су на терен у раним јутарњим сатима како би евакуисале људе чије су куће поплављене и који су уточиште потражили на крововима својих домова.
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"Спасилачке операције су у току у подручјима којима је тешко приступити. Грађани се позивају да избјегавају сва путовања", написао је шпански премијер Педро Санчез на друштвеној мрежи Икс, описујући ситуацију у Валенсијској заједници као "веома тешку".
Према мишљењу научника, климатске промјене погоршавају екстремне временске прилике које током јесени често погађају источни дио Шпаније.
Море током љета апсорбује топлоту, што повећава испаравање и доприноси обилнијим падавинама.
Према подацима шпанске метеоролошке службе, септембар 2026. био је најтоплији септембар забиљежен на Пиринејском полуострву, док је период од јуна до августа такође обиљежило најтоплије љето у историји мјерења.
🚨 Spain, Xàbia/Jávea: DANA Adam is bringing torrential rain and flooding tonight. Roads are closed, flood alerts are out, a second ES-Alert told people to go upstairs, and schools are shut on Monday. https://t.co/UTndLVgKgS— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 18, 2026
Власти настављају да апелују на становнике угрожених подручја да остану на безбједном, избјегавају путовања и прате упутства спасилачких служби.
(Јутарњи лист)
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