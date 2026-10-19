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Станивуковић о Додиковом позиву: Утакмица ја завршена, хајде да разговарамо

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19.10.2026 16:13

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Станивуковић о Додиковом позиву: Утакмица ја завршена, хајде да разговарамо

Покрет Сигурна Српска (ПСС) неће бити прича која блокира српско питање, утакмица је завршена, хајде да разговарамо, рекао је лидер ПСС-a Драшко Станивуковић, на питање о томе да ли ће прихватити позив предсједника СНСД-а Милорада Додика, на састанак да заједно изаберу српске делегате за нови сазив Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.

Како каже, од разговора не може бити проблема, преноси Јуроњуз.

"Од разговора, не може бити проблема, ми можемо рећи с тим се слажемо или не слажемо, мислимо овако или онако. Такође, ми ћемо водити јасну српску политику када су у питању државне институције. Ми нећемо бити прича која блокира српско питање, бићемо један фактор који доноси напредак и који не блокира на било ком нивоу. Према томе, заузећемо наше политике по том питању, националном питању," рекао је Станивуковић.

Најавио је укрупњавање опозиције у Републици Српској.

"Важно нам је партнерство са СДС-ом и другим политичким странкама. План је укрупњавање политичке сцене, а не да се разграђујемо у хиљаду парампарчади, утакмица је завршена, хајде да се договарамо, ми ћемо бити конструктивни партнери", нагласио је Станивуковић.

Осврнуо се и на резултате на претходним Општим изборима.

"Наши резултати су мало повећани, учврстили смо позицију на другом мјесту, имаћемо сједницу Предсједништва поводом тога, па ћемо одлучити о даљим корацима," рекао је Станивуковић.

"Након што креирамо наше политике, на Предсједништву, разговараћемо са СДС-ом и другим опозиционим посланицима", поручио је Станивуковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Драшко Станивуковић

разговор

СНСД

ПСС

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