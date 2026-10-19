"Стоп вршњачком насиљу" – почиње едукативна кампања

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова Републике Српске покренуло је превентивну кампању „Стоп вршњачком насиљу“, која ће реализовати кроз едукативна предавања ученицима основних и средњих школа широм Републике Српске, с циљем подизања свијести о проблему вршњачког насиља, његовим појавним облицима и начинима правилног реаговања у случају насиља.
Током предавања, полицијски службеници ће ученике упознати са различитим облицима вршњачког насиља, укључујући физичко и вербално насиље, психичко и социјално насиље, као и насиље путем интернета и друштвених мрежа. Посебан акценат биће стављен на препознавање насилног понашања, његове посљедице по жртве, те значај правовременог пријављивања и реаговања.
Циљ кампање је да се ученицима укаже на то да насиље није прихватљив начин рјешавања сукоба, да охрабре оне који трпе насиље да потраже помоћ, али и да подстакну вршњаке који су свједоци насиља да га не игноришу, већ да о томе обавијесте наставнике, школске стручне службе, родитеље или полицију.
Колико је важно континуирано радити на превенцији овог проблема, показују и подаци Министарства унутрашњих послова Републике Српске. У периоду од јануара до септембра 2025. године евидентирана су 79 случајева вршњачког насиља, док су у истом периоду прошле године евидентирана 62 случаја. У вези са овим случајевима, полицијски службеници су надлежним тужилаштвима поднијели 20 извјештаја против 24 малољетника, због постојања основа сумње да су починили 24 кривична дјела.
Ови подаци додатно указују на потребу за заједничким и систематичним дјеловањем институција, школа, родитеља и ученика како би се насиље благовремено препознало и спријечило, те створило сигурније окружење за одрастање и образовање.
Министарство унутрашњих послова Републике Српске ће кроз ову кампању наставити да унапређује сарадњу са образовним установама и доприноси развоју свијести код младих о значају међусобног поштовања, толеранције и ненасилног рјешавања сукоба.
Вршњачко насиље не смије бити прећутано. Препознајмо га, пријавимо и заједно спријечимо! поручују из МУП-а Српске.
Прилог:
- Видео вршњачко насиље на интернету: https://www.youtube.com/shorts/SReWGqw4h0Q
- Како реагувати у случајевима вршњачког насиља: https://www.youtube.com/watch?v=sm6XnDzqXT8
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