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Минић: РиТЕ Угљевик мора почети са радом у наредних 7 дана

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19.10.2026 12:54

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РиТЕ Угљевик
Фото: АТВ

Обезбједићемо да РиТЕ Угљевик поново ради, те припремамо два сета мјера, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

"Припремићемо два сета мјера дугорочне и краткорочне мјере. РиТЕ Угљевик мора почети са радом у наредних 7 дана, Обезбиједићемо угаљ", рекао је Минић.

Када су у питању дугорочне мјере, Минић је рекао да се ту ради о процесу експропријације.

"Морамо чекати неке оставинске расправе и законске насљедник, што је недопустиво када су инфраструктурни пројекти. Донијећемо закон о стратешкој инфраструктури гдје ће ући енергетика и саобраћај и све оно што је битно. У цијелом свијету, инфраструктура која је стратешка не може да буде неким тромим законима", рекао је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

РиТЕ Угљевик

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