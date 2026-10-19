Минић: РиТЕ Угљевик мора почети са радом у наредних 7 дана

Аутор:АТВ редакција
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Обезбједићемо да РиТЕ Угљевик поново ради, те припремамо два сета мјера, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
"Припремићемо два сета мјера дугорочне и краткорочне мјере. РиТЕ Угљевик мора почети са радом у наредних 7 дана, Обезбиједићемо угаљ", рекао је Минић.
Када су у питању дугорочне мјере, Минић је рекао да се ту ради о процесу експропријације.
"Морамо чекати неке оставинске расправе и законске насљедник, што је недопустиво када су инфраструктурни пројекти. Донијећемо закон о стратешкој инфраструктури гдје ће ући енергетика и саобраћај и све оно што је битно. У цијелом свијету, инфраструктура која је стратешка не може да буде неким тромим законима", рекао је Минић.
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