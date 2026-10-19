“Зотовић” добио вршиоца дужности директора

Аутор:АТВ редакција
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Сњежана Новаковић Бурсаћ, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, именована је за вршиоца дужности директора ЈЗУ Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић" Бањалука.
Одлуку је потписао Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске, а рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеном гласнику Републике Српске", који је објављен 16. октобра у петак.
Како је наведено у одлуци, Новаковић Бурсаћ је именована на период од два мјесеца.
Подсјећања ради, дугогодишњи директор "Зотовића", Горан Талић преминуо је у уторак, 13. октобра, у 67. години.
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