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“Зотовић” добио вршиоца дужности директора

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19.10.2026 10:35

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“Зотовић” добио вршиоца дужности директора
Фото: АТВ

Сњежана Новаковић Бурсаћ, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, именована је за вршиоца дужности директора ЈЗУ Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић" Бањалука.

Одлуку је потписао Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске, а рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеном гласнику Републике Српске", који је објављен 16. октобра у петак.

Како је наведено у одлуци, Новаковић Бурсаћ је именована на период од два мјесеца.

Подсјећања ради, дугогодишњи директор "Зотовића", Горан Талић преминуо је у уторак, 13. октобра, у 67. години.

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Тагови :

Др Мирослав Зотовић

Сњежана Новаковић Бурсаћ

директор

Бања Лука

Влада Републике Српске

Саво Минић

Коментари (1)

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