Огласио се Институт: Забрињавајући подаци из Српске, 34 пацијента у болницама због тешких инфекција

Аутор:АТВ редакција
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У болницама у Републици Српској 34 пацијента су хоспитализована због тешке акутне респираторне инфекције, а највише су погођени најмлађи, речено је Срни у Институту за јавно здравство Српске.
Према подацима Института, у Универзитетском клиничком центру хоспитализовано је 13 пацијената, у приједорској Болници осам, у болницама у Добоју и Бијељини по три пацијента, у зворничкој Болници два и у болници у Невесињу пет.
Ови случајеви пријављени су од 5. до 11. октобра.
Домови здравља у Републици Српској у овом периоду су пријавили 4.423 акутне респираторне инфекције, регистровано је и 266 обољења сличних грипу, а највећа учесталост је у регијама Требиња и Фоче.
"Највећи број обољелих од акутних респираторних инфекција и обољења сличних грипу је у узрасној групи од пет до 14 година и од 30 до 64 године, док су у категорији тешких акутних инфекција највише оболијевали најмлађи", навели су у Институту.
Из Института су подсјетили да вакцинација против грипа у Републици Српској почиње током новембра због преласка са четворовалентне на тровалентну вакцину.
"За овогодишњу сезону наручили смо 18.000 доза намијењених категоријама становништва које имају право на бесплатну вакцинацију, те додатних 2.500 доза за грађане који желе да се вакцинишу о свом трошку. О детаљима и цијени грађани ће бити благовремено обавијештени", навели су из Института.
Вакцинација ће бити организована у амбуланти за имунизацију Института за јавно здравство Републике Српске, која се налази у згради поред Музичке школе, у Улици Јована Дучића у Бањалуци, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова, као и у регионалним центрима Института.
Према подацима којима располаже Европски центар за контролу болести и Свјетска здравствена организација за почетак октобра, активност вируса инфлуенце је благо повишена и стабилна.
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